"Strah i neizvjesnost": Djevojka novog fudbalera Hajduka u suzama zbog selidbe u Split

Djevojka Karlosa Martina je Tanja Deniz koja prvobitno nije bila toliko srećna jer se iz Madrida seli u Split.

Izvor: Printscreen/Instagram/taniadeniz

Iz Madrida u Split. Napadač Atletika Karlos Martin (24) prosleđen je na pozajmicu u Hajduk i u hrvatskom klubu provešće narednu sezonu. Sa njim je došla i njegova devojka Tanja Deniz koja je influenserka i koja kači razne snimke i fotografije na društvenim mrežama.

Upravo su njene objave privukle veliku pažnju javnosti u komšiluku jer je objavila snimak na kom se vidi da je u suzama jer ide u Split. Nju na Instagramu prati skoro pola miliona ljudi. Objavila je snimak na kom se vide pripreme za odlazak u Hrvatsku, kako je sve to izgledalo i u jednom momentu na snimku se vidi da plače zbog toga što napušta Madrid.

"Selim se iz Španije zbog ljubavi. Sve se dogodilo tako brzo. Nije lako, ali jeste nova prilika. Ovo je bila baš teška godina za oboje, privatno i profesionalno i obeležila nas je. Ponekad ti život daje testove i gura te do limita. Odlazimo iz Španije sa strahovima, pitanjima, neizvjesnošću oko toga šta će da se dogodi u budućnosti, ali isto tako i sa uzbuđenjem, snagom i smirenošću jer smo zajedno. Nisam znala da sport može da izazove ovolike emocije dok njega nisam upoznala. Sigurna sam da će ova godina da bude bolja. Ajmo Hajduk", napisala je Tanja na svom Instagram nalogu.

Detaljno je opisala kako je tekao njen dan kada je shvatila da ima samo 24 sata da se spremi i spakuje za put u Hrvatsku.

"Dan je počeo u 8, nisam mogla da vjerujem da se sve desilo tako brzo, morala sam da odem na trening da se opustim. Onda sam čistila kuću, dok je on išao da se oprosti od saigrača i prijatelja. Pa su me onda stigle emocije u jednom momentu, rasplakala sam se, velika je promjena. Za 24 sata smo morali sve da promijenimo. Tu su i naši psi koji su nam veoma važni. Pošto idemo u hotel ne možemo da ih povedemo sa nama i moramo da nađemo kuću prvo. Ne znam kada ćemo ih opet vidjeti. Onda smo morali da idemo da kupimo još kofera, pa sam se opet rasplakala pred spavanje."

Nastavila je da priča u istom dahu, veoma brzo.

"Oko četiri ujutru smo krenuli na aerodrom, nismo mogli da spavamo. Stigli smo u Split za nešto više od dva sata, pa smo otišli na stadion i na prezentaciju", dodala je Tanja.

Ko su Tanja i Karlos?

Kao što smo već istakli Tanja Deniz je influenserka koja živi od toga i na društvenim mrežama objavljuje razne fotografije i snimke o stvarima koje radi u životu. Daje razne savjete i priča o sopstvenom životu.

Sa druge strane Karlos je španski napadač koji je prošao kroz mlađe kategorije Atletiko Madrida, igrao je prvo za njihov rezervni tim, pa je 2021. godine dobio šansu kod seniora i trenera Dijega Simeonea. Nije se tamo dokazao, uslijedile su pozajmice u Mirandes, Alaves, Rajo Valjekano i sada je u Splitu. Igrao je i četiri meča za mladu reprezentaciju Španije (do 21 godine).

Njemu ugovor sa "jorgandžijama" ističe u junu 2027. godine tako da nije isključeno ni da bi duže mogao da ostane u Hajduku. Pod uslovom da se dokaže. Njegova vrijednost se procjenjuje na 1,5 miliona evra.