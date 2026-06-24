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Valensija je šampion Španije!

Valensija je šampion Španije!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Valensija je osvojila šampionsku titulu u Španiji, pobijedivši Barselonu sa 108:84. Ova pobjeda donijela im je drugi trofej u istoriji.

Valensija je šampion Španije! Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Valensija je osvojila šampionsku titulu u Španiji pošto je iskoristila "prvu meč loptu" protiv Barselone. U četvrtoj utakmici finalne serije ACB lige bilo je 108:84 za "narandžaste" koji su se tako okitili drugim naslovom prvaka u svojoj istoriji.

Interesantno je da je serija Barselone i Valensije počela "brejkom" Katalonaca, i to poslije produžetka, poslije čega su uslijedile tri uzastopne pobjede tima Pedra Martineza. U velikom stilu su se vratili protiv skupocjenog tima Barselone, pokazujući još jednom da igraju možda i najljepšu košarku u Evropi.

Ona ih je odvela do fajnal-fora Evrolige, gdje nisu uspjeli da naprave iznenađenje, ali su na kraju ipak osvojili zasluženo titulu u Španiji, po kojoj će se pamtiti ova njihova fantastična sezona.

Interesantno je da je baš i Pedro Martinez prije devet godina donio Valensiji prvi trofej, a sad i drugi. Najefikasniji u njegovom timu bio je naravno Žan Montero, koji se titulom oprostio od Valensije jer se sada seli u Olimpijakos. Imao je 23 poena na ovom meču, a pratili su ga Kameron Tejlor sa 21, Omari Mur sa 19 i Brekston Ki sa 12 poena.

Na drugoj strani Barselonu je predvodio Kevin Panter sa 23 poena, uz šut za tri 6/9. Još su u redovima Katalonaca dvocifreni bili Toko Šengelija (15p), Jan Veseli (12p) i Nikolas Laprovitola (10p).

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01:12:57
Priča za medalju gost Žarko Paspalj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

KK Valensija KK Barselona

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