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Novi obrt oko Bogdana Bogdanovića: Klipersi donijeli važnu odluku

Novi obrt oko Bogdana Bogdanovića: Klipersi donijeli važnu odluku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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O budućnosti Bogdana Bogdanovića u Los Anđeles Klipersima još će se razmatrati.

Da li Bogdan Bogdanović ostaje u Klipersima Izvor: Matt Rourke/AP

Budućnost miljenika Grobara i kapitena Srbije Bogdana Bogdanovića u Los Anđeles Klipersima i dalje je neizvjesna. Kako prenose američki mediji, klub i srpski reprezentativac dogovorili su da se rok za aktiviranje opcije u njegovom ugovoru pomjeri do 29. juna.

Ovakav potez ostavlja rukovodstvu Klipersa dodatni prostor za pregovore i potencijalne trejdove pred početak prelaznog roka u NBA ligi. Upravo zbog toga nije isključeno da se i ime Bogdanovića nađe u različitim kombinacijama tokom narednih dana. Iskusni bek je u Los Anđeles stigao prošle sezone iz Atlante, a još nije poznato da li će i naredne godine nositi dres Klipersa ili će promijeniti sredinu.

Prvobitni rok za donošenje odluke bio je 26. jun, ali je on pomjeren, što dodatno podgrijava spekulacije o mogućim promenama u sastavu ekipe iz Kalifornije. Ukoliko ostane među Klipersima, Bogdanović će u sezoni 2026/27 inkasirati nešto više od 16 miliona dolara i ono najvažnije - biće to 10. sezona za kapitena Srbije u najjačoj ligi na svijetu.

Interesovanje za srpskog reprezentativca ne manjka. Već neko vrijeme njegovo ime povezuje se sa brojnim evroligaškim velikanima, a među njima se posebno izdvaja Panatinaikos, koji sa klupe predvodi Željko Obradović. S druge strane, postoji mogućnost i da ostane u NBA ligi, gdje se kao potencijalna destinacija pominje Denver, dok se navijači Partizana i dalje nadaju da će svog mezimca ponovo vidjeti u crno-bijelom dresu.

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Tagovi

Bogdan Bogdanović košarka LA Klipers NBA liga

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