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Bogdan Bogdanović je slobodan Igrač: LA Klipersi odbili da mu daju novi ugovor

Bogdan Bogdanović je slobodan Igrač: LA Klipersi odbili da mu daju novi ugovor

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Bogdan Bogdanović više nije igrač Los Anđeles Klipersa.

Bogdan Bogdanović je slobodan Igrač Izvor: EPA/ERIK S. LESSER

Bogdan Bogdanović je slobodan igrač, prenosi uvijek dobro obaviješteni "Atletik". Prema njihovim informacijama Los Anđeles Klipersi su odlučili da ne aktiviraju timsku opciju i da mu ne produže ugovor u sezoni 2026/27. 

Koštalo bi produživanje ugovorya Kliperse čak 16.000.000 dolara i očekivalo se da tim to ne iskoristi pošto je kod trenera Tajrona Lua jako malo igrao Bogdan. On je prošle godine u dresu Klipersa nakon dolaska iz Atlanta Houksa odigrao samo 23 utakmice. Za prosečno 19,7 minuta na terenu davao je 7,4 poena, uz 2,6 skokova i 2,2 asistencije. 

Produžili su saradnju Klipersi sa iskusnim centrom Brukom Lopezom. dok su osim sa Bogdanovićem prestali da sarađuju i sa francuskim veteranom Nikolasom Batumom. 

Šta sada za Bogdana? 

 Postoje naznake da ga najviše zanima ostanak u NBA ligi, ali nekoliko evroligaša je ozbiljno zainteresovano da ga dovede. Vidjeli smo primjer Evana Furnijea koji je odbio čak i veći novac u NBA kako bi dobio ozbiljnu ulogu u Evropi i čini se da je sa titulom u Evroligi sa Olimpijakosom pogodio.

Naravno, opcija koja je najzanimljivija za sve u Srbiji bi bio povratak kapitena nacionalnog tima u Partizan. Navijači crno-bijelog kluba se tome nadaju već godinama. 

Tagovi

Bogdan Bogdanović NBA liga košarka

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