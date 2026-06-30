Bogdan Bogdanović je slobodan Igrač: LA Klipersi odbili da mu daju novi ugovor

Bogdan Bogdanović više nije igrač Los Anđeles Klipersa.
Bogdan Bogdanović je slobodan igrač, prenosi uvijek dobro obaviješteni "Atletik". Prema njihovim informacijama Los Anđeles Klipersi su odlučili da ne aktiviraju timsku opciju i da mu ne produže ugovor u sezoni 2026/27.
Koštalo bi produživanje ugovorya Kliperse čak 16.000.000 dolara i očekivalo se da tim to ne iskoristi pošto je kod trenera Tajrona Lua jako malo igrao Bogdan. On je prošle godine u dresu Klipersa nakon dolaska iz Atlanta Houksa odigrao samo 23 utakmice. Za prosečno 19,7 minuta na terenu davao je 7,4 poena, uz 2,6 skokova i 2,2 asistencije.
Produžili su saradnju Klipersi sa iskusnim centrom Brukom Lopezom. dok su osim sa Bogdanovićem prestali da sarađuju i sa francuskim veteranom Nikolasom Batumom.
Šta sada za Bogdana?
Postoje naznake da ga najviše zanima ostanak u NBA ligi, ali nekoliko evroligaša je ozbiljno zainteresovano da ga dovede. Vidjeli smo primjer Evana Furnijea koji je odbio čak i veći novac u NBA kako bi dobio ozbiljnu ulogu u Evropi i čini se da je sa titulom u Evroligi sa Olimpijakosom pogodio.
Naravno, opcija koja je najzanimljivija za sve u Srbiji bi bio povratak kapitena nacionalnog tima u Partizan. Navijači crno-bijelog kluba se tome nadaju već godinama.