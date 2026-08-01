Crvena zvezda se oglasila i objasnila način kupovine sezonskih karata za predstojeću sezonu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda polako završava sklapanje tima za novu sezonu. Uz to je obavijestila i navijače da od ponedjeljka 3. avgusta kreće prva faza prodaje sezonskih ulaznica za predstojeću sezonu. Prodaja sezonskih karata odvijaće se u tri faze.

U prvoj fazi se vrši obnova sezonskih karata vlasnika koji žele da zadrže svoje mjesto iz prethodne sezone (od 3. do 16. avgusta). Druga faza je obnova sezonskih karata i zamjena mjesta u Areni za novu sezonu (od 17. do 20. avgusta) i treća vaza je kupovina sezonskih karata za nove kupce, odnosno one koji nisu bili vlasnici spomenutih ulaznica u prethodnoj sezoni (od 21. avgusta do 15. septembra). Uz to je naglašeno da svi vlasnici sezonskih karata iz prošle sezone kupuju nove po povlašćenoj cijeni bez obzira na fazu u kojoj obave kupovinu.

Vidi opis Navijači Crvene zvezde, ovako možete do sezonskih ulaznica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Kupovina karata je moguća na dva načina, putem interneta, kao i na tradicionalan način, na prodajnom mjestu u prostorijama Zvezde na Malom Kalemegdanu (radno vrijeme od 11 do 18 časova).

У понедељак, 3. августа од 11:00 почиње прва фаза продаје сезонских карата КК Црвена звезда Меридианбет. Детаљне информације, као и видео снимак процеса куповине можете погледати на сајту ⚪️#kkcz#WeAreTheTeamhttps://t.co/u4VLvwfclD — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)July 31, 2026

Što se tiče cijena karata, ovako to izgleda:

Izvor: kk crvena zvezda

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:22 Karteru i Batleru malo jedan koš na treningu pred Partizan Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)