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Navijači Crvene zvezde, ovako možete do sezonskih ulaznica

Navijači Crvene zvezde, ovako možete do sezonskih ulaznica

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda se oglasila i objasnila način kupovine sezonskih karata za predstojeću sezonu.

kk crvena zvezda prodaja sezonskih karata Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda polako završava sklapanje tima za novu sezonu. Uz to je obavijestila i navijače da od ponedjeljka 3. avgusta kreće prva faza prodaje sezonskih ulaznica za predstojeću sezonu. Prodaja sezonskih karata odvijaće se u tri faze.

U prvoj fazi se vrši obnova sezonskih karata vlasnika koji žele da zadrže svoje mjesto iz prethodne sezone (od 3. do 16. avgusta). Druga faza je obnova sezonskih karata i zamjena mjesta u Areni za novu sezonu (od 17. do 20. avgusta) i treća vaza je kupovina sezonskih karata za nove kupce, odnosno one koji nisu bili vlasnici spomenutih ulaznica u prethodnoj sezoni (od 21. avgusta do 15. septembra). Uz to je naglašeno da svi vlasnici sezonskih karata iz prošle sezone kupuju nove po povlašćenoj cijeni bez obzira na fazu u kojoj obave kupovinu.

Kupovina karata je moguća na dva načina, putem interneta, kao i na tradicionalan način, na prodajnom mjestu u prostorijama Zvezde na Malom Kalemegdanu (radno vrijeme od 11 do 18 časova).

Što se tiče cijena karata, ovako to izgleda:

Izvor: kk crvena zvezda

BONUS VIDEO:

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00:22
Karteru i Batleru malo jedan koš na treningu pred Partizan
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

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KK Crvena zvezda

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