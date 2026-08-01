Crvena zvezda se oglasila i objasnila način kupovine sezonskih karata za predstojeću sezonu.
Crvena zvezda polako završava sklapanje tima za novu sezonu. Uz to je obavijestila i navijače da od ponedjeljka 3. avgusta kreće prva faza prodaje sezonskih ulaznica za predstojeću sezonu. Prodaja sezonskih karata odvijaće se u tri faze.
U prvoj fazi se vrši obnova sezonskih karata vlasnika koji žele da zadrže svoje mjesto iz prethodne sezone (od 3. do 16. avgusta). Druga faza je obnova sezonskih karata i zamjena mjesta u Areni za novu sezonu (od 17. do 20. avgusta) i treća vaza je kupovina sezonskih karata za nove kupce, odnosno one koji nisu bili vlasnici spomenutih ulaznica u prethodnoj sezoni (od 21. avgusta do 15. septembra). Uz to je naglašeno da svi vlasnici sezonskih karata iz prošle sezone kupuju nove po povlašćenoj cijeni bez obzira na fazu u kojoj obave kupovinu.
Navijači Crvene zvezde, ovako možete do sezonskih ulaznica
Kupovina karata je moguća na dva načina, putem interneta, kao i na tradicionalan način, na prodajnom mjestu u prostorijama Zvezde na Malom Kalemegdanu (radno vrijeme od 11 do 18 časova).
У понедељак, 3. августа од 11:00 почиње прва фаза продаје сезонских карата КК Црвена звезда Меридианбет. Детаљне информације, као и видео снимак процеса куповине можете погледати на сајту ⚪️#kkcz#WeAreTheTeamhttps://t.co/u4VLvwfclD— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)July 31, 2026
Što se tiče cijena karata, ovako to izgleda:Izvor: kk crvena zvezda
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(MONDO)