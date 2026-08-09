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Luka Zidan sa Mundijala otišao u drugu ligu

Luka Zidan sa Mundijala otišao u drugu ligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Luka Zidan, sin proslavljenog Zinedina Zidana, potpisao je dvogodišnji ugovor sa Leganesom i nastavlja karijeru u drugoj ligi.

Luka Zidan potpisao za Leganes Izvor: Matthew Huang / Zuma Press / Profimedia

Luka Zidan (28) karijeru nastavlja u Leganesu.

Sin proslavljennog Francuza i novog selektora Francuske Zinedina napustio je Granadu i potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom iz madridskog predgrađa, koji će naredne sezone igrati u drugoj ligi.

Zidanu junioru je ostala godina ugovora sa prethodnim klubom, ali je insistirao na raskidu saradnje i prelasku bliže Madridu, kako bi bio bliže porodici.

Luka je nedavno branio boje Alžira na Mundijalu. Za ovu afričku selekciju upisao je deset utakmica.

U karijeri je, osim Granade, branio za Rasing Santander, Eibar i Rajo Valjekano. Većinu vremena je i proveo u drugoligaškoj konkurenciji.

Pored Luke, i najmlađi od Zidanovih sinova je ovog ljeta promijenio klub - Eljaz (20) je iz redova Betisa prešao u tabor francuskog Red Stara.

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Tagovi

Luka Zidan Leganes Segunda

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