Luka Zidan sa Mundijala otišao u drugu ligu

Luka Zidan, sin proslavljenog Zinedina Zidana, potpisao je dvogodišnji ugovor sa Leganesom i nastavlja karijeru u drugoj ligi.
Luka Zidan (28) karijeru nastavlja u Leganesu.
Sin proslavljennog Francuza i novog selektora Francuske Zinedina napustio je Granadu i potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom iz madridskog predgrađa, koji će naredne sezone igrati u drugoj ligi.
️ Un poco de nuestro nuevo portero #BienvenidoLucapic.twitter.com/jEPYH7o7hO— C.D. Leganés (@CDLeganes)August 7, 2026
Zidanu junioru je ostala godina ugovora sa prethodnim klubom, ali je insistirao na raskidu saradnje i prelasku bliže Madridu, kako bi bio bliže porodici.
Luka je nedavno branio boje Alžira na Mundijalu. Za ovu afričku selekciju upisao je deset utakmica.
U karijeri je, osim Granade, branio za Rasing Santander, Eibar i Rajo Valjekano. Većinu vremena je i proveo u drugoligaškoj konkurenciji.
Pored Luke, i najmlađi od Zidanovih sinova je ovog ljeta promijenio klub - Eljaz (20) je iz redova Betisa prešao u tabor francuskog Red Stara.