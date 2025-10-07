logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Organizacija Pomozi.ba objavila snimak krađe donirane robe i uputila apel donatoraima (VIDEO)

Organizacija Pomozi.ba objavila snimak krađe donirane robe i uputila apel donatoraima (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Humanitarna organizacija Pomozi.ba, koja pomaže ugroženim ljudima širom BiH, objavila je snimak krađe donirane robe sa svojih prostora.

krađa.JPG Izvor: Facebook/Pomozi.ba/screenshot

Kako navode u objavi na Facebook-u, situacija se ponavlja gotovo svaku noć, a zaposleni, posebno žene, suočavaju se s prijetnjama i upadima osoba iz okoline.

Organizacija pojašnjava da pojedini donatori nakon radnog vremena prebacuju vreće s garderobom preko ograde, što koriste kriminalci da ukradu stvari.

„Iako imamo kamere i vidimo tablice i lica, i stalno prijavljujemo ove slučajeve, oni ne prestaju. Očigledno nije riječ o ljudima kojima su stvari lično potrebne, već ih vjerovatno dalje preprodaju“, navode iz Pomozi.ba.

Organizacija apeluje na donatore da ne ostavljaju donacije preko ograde poslije radnog vremena kako bi osigurali da pomoć stigne onima kojima je zaista potrebna.

Bonus video:

Možda će vas zanimati

Tagovi

donacije krađa pomozi.ba

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ