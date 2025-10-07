Organizacija Pomozi.ba objavila snimak krađe donirane robe i uputila apel donatoraima (VIDEO)

Humanitarna organizacija Pomozi.ba, koja pomaže ugroženim ljudima širom BiH, objavila je snimak krađe donirane robe sa svojih prostora.

Izvor: Facebook/Pomozi.ba/screenshot

Kako navode u objavi na Facebook-u, situacija se ponavlja gotovo svaku noć, a zaposleni, posebno žene, suočavaju se s prijetnjama i upadima osoba iz okoline.

Organizacija pojašnjava da pojedini donatori nakon radnog vremena prebacuju vreće s garderobom preko ograde, što koriste kriminalci da ukradu stvari.

„Iako imamo kamere i vidimo tablice i lica, i stalno prijavljujemo ove slučajeve, oni ne prestaju. Očigledno nije riječ o ljudima kojima su stvari lično potrebne, već ih vjerovatno dalje preprodaju“, navode iz Pomozi.ba.

Organizacija apeluje na donatore da ne ostavljaju donacije preko ograde poslije radnog vremena kako bi osigurali da pomoć stigne onima kojima je zaista potrebna.

Bonus video: