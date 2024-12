Gadafi prije 16 godina predvidio haos na Bliskom istoku: "Cijelo arapsko rukovodstvo je pogubljeno vješanjem"

Sirija je u posljednjih nekoliko dana postala poprište dramatičnih događaja koji mijenjaju tok istorije ove države. Porodica Asad je na vlasti u Siriji bila više od pola vijeka.

Hafez al Asad, otac Bašara al Asada, preuzeo je vlast u vojnom udaru 1970. i vladao do svoje smrti 2000. godine. Nakon njega, predsjedavanje je preuzeo njegov sin Bašar al-Asad, koji je na vlasti od jula 2000. godine. Tako je porodica Asad dominirala sirijskom politikom više od 54 godine, sve do najnovijih događaja koji su doveli do Bašarovog odlaska iz zemlje.