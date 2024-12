Stanivuković odgovorio Dodiku: "Mog oca zovu Draškov tata, a njega zovu Miloradov sin"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković odgovorio je na današnje prozivke Igora Dodika, organizacionog sekretara SNSD-a.

"Ne želim da komentarišem članove nečije porodice, ali ako ti članovi politički komentarišu onda dajem i ja sebi za pravo da kažem da Igor Dodik nije kompetentan da se bavi politikom, ali ako želi političku borbu - dobiće je".

Izjavio je ovo gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji je i predsjednik PDP-a, naglasivši da će se boriti protiv sistema u kojem je biti nečiji sin titula.

"Da me novinari nisu pitali vjerovatno se ne bih ni osvrnuo na to što priča Igor Dodik. Moga oca zovu Draškov tata, a njega zovu Miloradov sin. Moja titula je gradonačelnik izabran voljom od preko 50 hiljada građana, a njihova uporna želja je da potcijene izbor tolikog broja građana. Znate koja su djeca najgora, ona koja dobiju nešto bez zasluge. Moj otac je sposoban, ali ja sam svoj politički put krčio sopstvenim radom i zalaganjem, sve što jesam nije mi niko poklonio", kaže Stanivuković.

Poručuje da je storija uvijek bila nemilosrdna prema onima koji su prali ruke od svoje odgovornosti.

"Istorija je bila nemilosrdna prema tome kada nasilno hoćete da inaugurušete svoga sina, a za to nemate kapacitete. Dao bih savjet Igoru Dodiku da kada ode na televiziju da ga prvo snime pa onda puste uživo, onu količinu zamuckivanja i neznanja nisam vidio. Dijete u osnovnoj školi bi pokazalo bolju retoriku i umijeće.

Stanivuković je Dodiku poručio da ako želi da vodi političku borbu sa Banjalukom, nažalost, dobiće je.

"Kažem nažalost jer to nije dobro za građane, ali ako već želi političke borbe, u redu. Neka pokuša, ako je toliko hrabar - izjavio je Stanivuković reagujući na izjavu organizacionog sekretara SNSD Igora Dodika, da je "Milorad Dodik od Banjaluke napravio glavni, a Stanivuković mračni grad".

Dodaje da će pokušati da gradi društvo u kojem sin nije titula.

"To nije nikakvo zvanje kojim neko može da komentariše onoga ko je legitimno izabran od 50 hiljada građana. Ovo nije nasljedna monarhija, ovo je demokratski izabrano društvo. Ima jedna narodna umotvorina koja glasi "ko nije dobar za sebe, nije ni za druge", kada kažem "dobar za sebe" smatra se da stvori nešto za sebe. Komentari Igora Dodika djeluju kao kada u školi dobijete pismeni zadatak na temu "moj tata" pa onda pišete - moj tajo je najbolji, moj tajo je najjači, moj tajo je jači od Draška. Meni je drago da su ti porodični odnosi odlični, ali politika nema veze sa tim. Politika je nešto potpuno drugo. A neko da govori da smo donijeli mrak u Banjaluku, ne mi smo samo ukazali na to da je ovdje odavno mrak- rekao je Stanivuković za BN.

Podsjetio je da je Republika Srpska za vrijeme SNSD ostala bez 83 nadležnosti.

"Oni su obezbijedili da Banjaluka bude u mraku, ali da nivo BiH svijetli. Oni su Banjaluci uzeli pare od PDV-a, poreza na nepokretnosti, parkinga, i svega što su mogli dok u istom trenutku povećavaju budžet BiH u posljednjih nekoliko godina za gotovo 400 miliona maraka.

Peru ruke od odgovornosti. Oni koji pričaju o nama, već je opšte poznato da su došli na vlast na tenkovima pod pokroviteljstvom Amerike i svega onoga protiv čega su danas strastveni borci. Mi nemamo podršku nikoga sa strane, mi smo ovdje samo uz podršku naroda. Moje je da sa svima razgovaram, ali da nikoga ne tjeram ucjenom kao što to SNSD radi DEMOS-u, SP-u, US i ostalim koalicionim partnerima. To govori o karakteru njihove stranke, ako tako rade svojima s kojima su u koaliciji, onda možete misliti kako gledaju na sve drugo", kaže Stanivuković.

