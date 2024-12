Novi (politički) sukobi Lukača i Stanivukovića: "Napravi većinu ili se pospi pepelom po glavi"

Odbornik SNSD-a u banjalučkoj Skupštini grada Dragan Lukač prokomentarisao je danas odgođenu konstitutivnu sjednicu Skupštine grada Banjaluka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Odbornik SNSD-a u banjalučkoj Skupštini grada Dragan Lukač izjavio je da je danas održana, kako neki kažu, najkraća sjednica lokalnog parlamenta u istoriji Banjaluke i naglasio da drugačije nije ni moglo jer trećina gradskih odbornika nije još verifikovana od Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.

"Takođe, nije poznata skupštinska većina od 16 odbornika koji moraju svojim potpisom da potvrde da čine većinu u gradskoj Skupštini koja može u budućem periodu donositi punopravne odluke što je zakonski uslov za izbor organa Skupštine", rekao je Lukač.

Bez obzira na sve te činjenice, izjavio je Lukač za Srnu, u PDP na čelu sa Draškom Stanivukovićem započela je histerija i optužbe na račun SNSD-a da opstruiše Skupštinu i da neće da napravi većinu od koje očekuje da će donositi odluke njemu potrebne u smislu rebalansa budžeta koji bi trebao da pokrije sve protivzakonite odluke i nenamjensko trošenje budžeta koje je sam donio bez gradske Skupštine i za koje neminovno slijede sankcije u narednom periodu.

"Stanivuković je dobio mandat od građana da vodi Grad u narednom periodu i to niko u SNSD-u ne spori. Takođe, izjavljivao je da neće većinu sa SNSD-om i da će napraviti svoju većinu. Upravo to svi od njega sada i očekuju - i odbornici u Skupštini i građani Banjaluke, da se pojavi sa poznatom većinom i preuzme odgovornost za Banjaluku koju su mu glasači povjerili", naglasio je Lukač.

On je poručio Stanivukoviću da mu SNSD kao nikome do sada ostavlja vrijeme i prostor da to uradi i pokaže svoju pravu vrijednost ako je uopšte ima i ako može bilo koga da privoli da sa njim ulazi u takve avanture osim onih njegovih sedam koji ni blizu nisu dovoljni.

"U prošlom sazivu Skupštine odbornici SNSD-a su donosili odluke zbog građana Banjaluke, a Stanivuković je svaku predstavio kao svoju i paradirao da je samo on taj koji vodi brigu o građanima. Očito je to prolazilo kod mnogih glasača jer ljudi nisu shvatili iz medija da za sve bitne projekte koji su urađeni u Gradu nije platio Stanivuković već Vlada Republike Srpske", istakao je odbornik Lukač.

On je konstatovao da je svima dosta paradiranja i slikanja s ciljem lične prezentacije jednog lika koji nikada nije preuzeo odgovornost za svoje postupke, a koji se najbolje ogledaju u zadnjim banjalučkim dešavanjima gdje Stanivuković sa šačicom ljudi blokira republičke institucije ne zbog nekih para koje su mu navodno oduzete već zbog paradiranja i reklame kao prvog u PDP-u upravo da bi sklonio konkurenciju u stranci i preuzeo PDP i za to iskoristio građane Banjaluke koji su mislili da rade nešto za svoj grad.

Lukač je rekao da u naredne četiri godine nema podrške od SNSD-a za paradiranje i glumatanje Stanivukovića.

"Sada moraš sam preuzeti odgovornost za svoje postupke i neće proći više priča da okriviš druge za svoje neprimjerene postupke i isprazna obećanja. Dosta je prebacivanja odgovornosti, pozivamo te da napraviš većinu i pokažeš odgovornost, a ako to ne možeš u narednom periodu onda se pospi pepelom po glavi i operi ruke kao neslavni Pontije Pilat koga ti prizivaš i moli se Bogu da baš iko hoće stobom u vlast.

Svi znamo da najmanje neće oni koji su ti nekad bili drugari i koji te najbolje znaju, a kamoli oni koji te ne znaju ili je bolje da te, ipak, dobro znaju onda sigurno neće sa tobom", poručio je Lukač gradonačelniku Banjaluke.

Podsjećamo, Lukač, koji je bivši ministar unutrašnjih poslova RS u julu prošle godine pravosnažno je osuđen na tri mjeseca zatvora zbog nanošenja povreda Stanivukoviću koji je u vrijeme incidenta bio poslanik PDP-a u NSRS. Do sukoba je došlo 23. decembra 2019. godine na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

(SRNA)