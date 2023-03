Lukač na sudu o incidentu u NSRS: Siguran sam da današnji Stanivuković ne bi to uradio, a ne bih ni ja

Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, kazao je danas u Osnovnom sudu Banjaluka, da mu je žao zbog dešavanja na kritičnoj sjednici Nardone skupštine Republike Srpske u decembru 2019. godine.

Lukač je optužen za ugrožavanje sigurnosti i tjelesnu povredu na štetu tadašnjeg poslanika Draška Stanivukovića (PDP).

Podvukao je da mu namjera nije bila da Stanivukoviću nanese povredu ili ugrozi bezbjednost, a uvjeren je da povrede koje su mu evidentirane u ljekarskom nalazu, nisu nastale od njegovog pokreta.

U optužnici se navodi da se 23. decembra 2019. godine oko 22 časa održavala deveta posebna sjednica, a koju su direktno prenosili RTRS-Plus i BN TV.

U toku sjednice je tadašnji poslanik Stanivuković, a aktuelni gradonačelnik Banjaluke, predsjedniku Vlade RS dao zastavice sa oznakom NATO pakta, koje je on polomio i bacio na pod, a da se Lukač Stanivukoviću obratio riječima:

„I nemoj nikad više to da uradiš prema meni, ne znam prema drugima kako...inače ćeš završiti kao što su i one zastavice završile ovdje danas“, što je, dodaje se u optužnici, kod oštećenog izazvalo osjećaj ugroženosti i straha za sopstveni život.

Dodaje se da je Lukač zatim više puta pozvao Stanivukovića da dođe do njega.

“Kada mu je oštećeni prišao, uputio mu je riječi: ‘Još jednom, još jednom, majmune’, nakon čega ga je otvorenom šakom desne ruke udario u predio lica. Na taj način mu je nanio tjelesnu povredu u vidu nagnječenja sluznice donje usne”, navodi se u optužnici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Lukač je danas u sudu istakao da je na tadašnoj sjednici NSRS bila teška tema oko NATO-a, a da je opozicija to koristila neprimjereno, dok je Stanivuković izvodio cjelodnevni performans zbog čega je više puta upozoravan.

„Događaj se desio tek uveče. Imao sam riječ i stajao na svom mjestu, a on je dobacivao da me spriječi ili isprovocira“, kazao je Lukač, te dodao kako nijedan poslanik nikada ranije nije prilazio govornici dok se neko obraća, kao što je to radio Stanivuković.

Ocijenio je da je izjava da će „završiti kao zastavice“, bila „karikiranje“ i da nije bila namjera da bilo koga ugrozi. Dodao je da je bilo neočekivano i iznenađujuće kada mu je Stanivuković prišao.

„Bacio sam papiriće da bih ga odbio, jer nisam znao kakva je njegova druga namjera. Odgurnuo sam ga vrhovima prstiju, moja ruka prelazi preko njegove kose. Nije bilo udarca ni šamara. To nije bila namjera nego da ga spriječim da mi se unosi u lice“, rekao je Lukač i od suda zatražio da se pregleda usporen snimak, tvrdeći da povrede koje su navedene u medicinskoj dokumentaciji, nisu mogle nastati od njegovog pokreta.

„Stavljam sumnju da je povreda u predjelu vrata i usne nastala od mog pokreta. Bilo šta u ljekarskom nalazu nije bilo od mog pokreta. Namjera nije bila da ugrozim bezbjednost ili nanesem povredu, nego da ga spriječim“, dodao je Lukač.

Istakao je da mu je žao što se to izdešavalo, te da se ranije izvinio u javnosti.

„Siguran sam da današnji Stanivuković ne bi uradio isto u skupštini, a ne bih ni ja“, istakao je Lukač.

Lukač se na kritičnoj sjednici NSRS u decembru 2019. godine „štitio“ od tadašnjeg poslanika Stanivukovića, kazali su u sudnici ministar finansija RS Zora Vidović i bivši ministar pravde RS Anton Kasipović koji su u kritično vrijeme sjedili u njegovoj neposrednoj blizini.

Vidović i Kasipović dali su danas iskaze kao svjedoci odbrane.

Vidović je kazala kako je Stanivuković ustajao sa svog mjesta, kretao se po plenarnoj sali ispred mjesta gdje sjede premijer i ministri, te da se odjednom stvorio ispred Lukača i „unio mu se u lice“.

„Lukač je stavio ruke ispred sebe da spriječi Stanivukovića da ne dođe do fizičkog sukoba. Sve se odigralo u minut, dva“, rekla je Vidović.

Tvrdi da nije vidjela konkretan fizički kontakt, odnosno „odgurivanje“, nego samo kako „Lukač stavlja ruke ispred sebe da bi se zaštitio od neprimjerenog ponašanja Staniuvkovića“.

Upitana da li je čula komunikaciju između njih dvojice, Vidović je rekla da se ne sjeća.

Svjedok Kasipović je ocijenio da se sporna sjednica odvijala u „teškoj atmosferi“, te posvjedočio da se Stanivuković, protivno skupštinskom poslovniku, kretao po sali, prekidao govornike i nosao zastavice sa aplikacijom NATO saveza, te između ostalog, prišao i mjestu gdje je sjedio Lukač.

„Lukač je bacio papiriće sa zabilješkama i vidio sam pokret ruke u pravcu Stanivukovićevog tijela, mislim da je bilo prema čelu. Sam kontakt ne mogu potvrditi. Mislim da je Stanivuković tada uzviknuo „udario me“, rekao je Kasipović.

Podvukao je da nije vidio udarac, nego samo „pokret ruke za odbijanje“.

On je ocijenio da je „incident“ nastao zbog dobacivanja Stanivukovića na temu NATO-a što je izazvalo rekaciju Lukača.

„Tada sam čuo njegov emotivan govor o tome gdje je i kada bio tokom rata. Govorio je o svojim godinama, ulozi, činu, da je mrtve saborce predavao njihovim porodicama....“, kazao je Kasipović.

