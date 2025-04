Njemačka i Austrija uvele sankcije Dodiku, Stevandiću i Viškoviću: Zabranjuje im se ulazak u ove zemlje

Austrija i Njemačka uvele su zabranu ulaska predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, premijeru RS Radovanu Viškoviću i predsjedniku Skupštine RS Nenadu Stevandiću.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Ovu odluku potvrdila je austrijska ministarka spoljnih poslova Beate Majnl-Rajzinger (NEOS) na konferenciji za novinare sa njemačkom državnom sekretarkom za Evropu Anom Lirman (Zeleni), prenosi austrijski ORF.

Majnl-Rajzinger je u Sarajevu istakla da budućnost BiH leži u Evropskoj uniji, te da se ovim potezom protiv Dodika želi poslati politički signal proevropskim snagama u zemlji, posebno građanima Republike Srpske, čija budućnost, kako je navela, ne smije zavisiti od nekolicine političara.

Istovremeno, Generalni sekretarijat Interpola odbio je zahtjev Bosne i Hercegovine za raspisivanje međunarodne potjernice za Miloradom Dodikom. Prema medijskim izveštajima, zahtjev je odbijen na osnovu člana tri Statuta Interpola koji zabranjuje politički progon.

Dodik je povodom ovih dešavanja izjavio da je žrtva i da je cilj ovih mjera da se on i Republika Srpska predstave kao izolovani. On je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je, prema njegovim riječima, uložio žalbu na potjernicu, kao i Mađarskoj, koja je do sada vetom sprečavala uvođenje zajedničkih sankcija EU protiv njega.