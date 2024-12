Cvijanovićeva zadovoljna sastancima u Briselu: "Prilično relaksirana idem na Samit EU - Balkan" (FOTO)

Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zadovoljna sastancima u Briselu i da prilično relaksirano ide u susret Samitu EU - Balkan.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Cvijanovićeva je rekla da je na današnjem sastanku u Briselu informisala visokog predstavnika EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaju Kalas da je Savjet ministara usvojio dva zakona koja su upućena u parlamentarnu proceduru, te da se očekuje nastavak djelovanja na tom planu.

Cvijanovićeva je izjavila da je na sastanku bilo riječi i o pitanjima reformske agende, odnosno Plana rasta, gdje je bilo određenih razgovora u okviru radne grupe.

"Znam da se razgovaralo o stvarima koje su ostale neriješene, a to su sada tri stvari, odnosno uslova - jedan se odnosi na vizni režim, drugi na konkurencijsko pravo i ono što treba u tom pogledu prihvatati u okviru BiH i treći uslov je pitanje koje je preuzeto iz 14 prioriteta, a to je reforma Ustavnog suda BiH. To su ta otvorena pitanja", navela je Cvijanović.

Ona je dodala da, koliko je obaviještena od Radne grupe, očekuje se izjašnjavanje u vezi sa dva od ta tri uslova i to od četiri kantona u FBiH koja su ranije izrazili svoje određeno neslaganje a odnosi se i na vize i na konkurencijsko pravo.

Što se tiče Ustavnog suda, rekla je Cvijanović, u Republici Srpskoj je jasno rečeno da treba time da bavimo, ali se došlo do određenih neslaganja između dva entiteta, te da je potrebno preduzeti niz koraka da bi se provela reforma Ustavnog suda i očekuje se da će razgovori biti nastavljeni.

"Mislim da oni razumiju da to jesu pomaci, ali isto tako svjesna sam činjenice da institucije u BiH na svim nivoima vlasti u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima treba da odlučuju o tim stvarima i kada te odluke budu donesen biće proslijeđene EU", naglasila je Cvijanović.

Ona je istakla da je sastanak bio odlična prilika da se razgovara i malo šire, u cjelokupnom kontekstu, a ne samo o konkretnim stvarima koji su proistekli iz ovih dokumenata koji su postavljeni pred BiH kao obaveza koju treba izvršiti.

"Generalno, razgovorali smo o odnosima u BiH i iznijela sam svoje stavove i to moram naglasiti. Nikada ne pretendujem da govorim u ime BiH, za razliku od nekih drugih. Uvijek iznosim svoje stavove i to vrlo jasno kažem. Izabrana sam u Republici Srpskoj i govorim ono što je stav Srpske. Za razliku od drugih, ja razumijem da bi nešto postalo stav BiH mora da bude usaglašeno, prvenstveno, u okviru Predsjedništva BiH", rekla je Cvijanović.

Ona je navela da ima potrebu i obavezu da kaže koji su to stavovi Republike Srpske i šta nas dijeli u okviru BiH, da ukaže da je evropski put nešto što treba da spaja i da je to stvar koju ne treba upropastiti, već na kojoj treba raditi.

"Na taj način ja apelujem i na sagovrnike da razumiju odnose u BiH i da tu nema nikakve crno-bijele slike. Ono što me rukovodilo na ovom sastanku, a posebno na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom jeste da niko nema pravo u BiH da privatizuje odnos sa bilo kojom međunarodnom organizacijom.

Ja to ne radim i isto očekujem i od mojih kolega i svih drugih aktera iz BiH da to ne rade. Često sam prepoznavala da je taj odnos i saradnja sa NATO-o bio predmet privatizacije, jer su neki govorili da su relevantini samo oni da govore ono što oni misle, a da drugi nisu. Ja ću reći da smo svi relevantni i danas sam imala priliku za to", istakla je Cvijanović.

Ona je dodala da je imala i veoma konstruktivan razgovor sa novoizabranim generalnim sekretarom NATO-a o situaciji u BiH.

"Njihov fokus je na tome da se saradnja koja postoji razvija u operativnom smislu i rekla sam da je saradnja nešto što svi prihvatamo u okviru BiH. Na tom sastanku nije bilo nikakvih teških pitanja niti tema, ima stvari o kojima se slažemo, ali i onih kojima se ne slažemo", rekla je Cvijanović.

Ona je dodala da je veoma zadovoljna i jednim i drugim sastankom i da prilično relaksirano ide u susret Samitu EU - Balkan.

"Ono što je očigledno jeste da se mnogo puta do sada nismo razumjeli ni kada je u pitanju saradnja, niti evropski put. Moja obaveza je da ukažem da, osim privatizacije koja se ne smije desiti kada su u pitanju međunarodne organizacije, ne smije se dešavati ni privatizacija institucija jer su one te gdje se mora poštovati Ustav i ustavne procedure, način donošenja odluka, njihovog usklađivanja da bi postale zajedničke i mislim da je to u redu i da na tome treba da radimo", pojasnila je Cvijanović.

Ona je rekla da EU treba da gledamo ne samo kao partnera, nego kao nekoga s kim putujemo zajedno da bi došli do nekog cilja.

"Nisam zadovoljna načinom kako oni tretiraju mnoga pitanja, ali sam zadovoljna činjenicom da su otvoreni za razgovor. Očekujem i vjerujem da će taj put biti kredibilniji u narednom periodu i da u okviru te kredibilnosti koju moramo da steknemo definitivno moramo dobro da se razumijemo", konstatovala je Cvijanović.

Ona je istakla da su u međunarodnim organizacijama imenovani novi ljudi na različite pozicije i oni veoma malo znaju o BiH i regiji osim što da su to zemlje koje su postavljene na evropski put i da su nejednako udaljene od Brisela, da imaju različite izazove koji su i unutrašnji i regionalni.

"Ovo je dobra prilika da mi stvari vratimo na praktični teren da bi smo preko praktičnih primjera mogli da ukažemo šta su devijacije, šta su stvari koje trebamo eliminisati iz tog procesa, te loše prakse.

Mislim da su oni otvoreni za tu vrstu priče, da su zadovoljni i relaksirana sam kada je u pitanju i ovaj samit. Doduše, tu se pojavljajuje jedna deklaracija gdje sam izrazila rezerve zbog nekoliko stvari, a jedna od njih je da se tamo nabrajaju određeni međunarodni sporazumi, ali se ne navodi Dejtonski sporazum a govorimo o zemlji koja je učesnik Samita i to je trebalo da se uvaži. Međutim, deklaracija su neobavezne, nema usvajanja, nema glasanja, nema potpisivanja, tako da to i nije značajno", zaključila je Cvijanović. /kraj/tp

Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Samit EU - zapadni Balkan vidi kao potvrdu evropske perspektive cijelog regiona, ali i priliku da se zajednički prodiskutuje o svim važnim i aktuelnim temama.

"Hvala na pozivu našim domaćinima, predsjedniku Evropskog savjeta Antoniu Kosti i predsjedniku Evropske komisije Ursuli fon der Lajen", navela je Cvijanovićeva na "Instagramu".

(Srna)