Košarac: "Čast mi je biti dio Dodikovog tima, sve u životu prođe pa će i sankcije"

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da je čast biti u timu odbrane interesa Republike Srpske i srpskog naroda, te dio tima predsjednika Srpske Milorada Dodika.

"Radimo zajedno godinama kako bi očuvali ustavni kapacitet Republike Srpske, trpimo raziličte pritiske, što domaće, tako i inostrane, ali mislim da je najvažnije biti uz politiku Republike Srpske i na liniji odbrane interesa srpskog naroda danas kada mnogi na različite načine napadaju i institucije Srpske, Srbije i srpskog naroda u cjelini", rekao je Košarac novinarima nakon što je objavljeno da je na američkoj "crnoj listi".

Košarac je konstatovao da sve u životu prođe, pa će i proći sankcije.

"I to neće ni kod mene niti kod drugih kolega koji su dobili te sankcije umanjiti intenzitet borbe za Republiku Srpsku i interese srpskog naroda. To je dodatni motiv da svi budemo zajedno sa našim narodom i okupljeni oko politike predsjednika Dodika, institucija Republike Srpske i da na dostojanstven, kredibilan, ustavni način branimo pozicije Srpske i srpskog naroda", naglasio je Košarac.

Prema njegovim riječima, protivnici poput ambasadora SAD u BiH Majkla Marfija i nekih drugih jedino što mogu da urade jeste da potkazuju, lažu, dostavljaju informacije koje nisu tačne, što govori o njihovom opredjeljenju da su došli ovdje da se bore protiv Republike Srpske.

"Kao što su oni došli da se bore protiv Republike Srpske, mi smo došli da se borimo za Srpsku, za interese našeg naroda, i nećemo od toga odustati. Mogu da uvode bilo kakve sankcije, da li su one prijatne ili ne, vjerovatno postoje određene posljedice, ali to ne umanjuje intenzitet, energiju, snagu, volju da se i dalje okupljamo oko predsjednika Dodika i njegove politike koja je kredibilna, ustavna, koja promoviše mir, stabilnost, dijalog svih u BiH, a to kakva je percepcija Marfija, nekog Amerikanca ili bilo koga drugog mogu da okače mačku o rep", poručio je Košarac.

On je istakao da je najvažnije da čovjek koji se bavi politikom u interesu srpskog naroda i Republiku Srpsku nema osudu srpskog naroda.

"A to što će neki Amerikanac, neka administracija nas osuđivati, uvoditi sankcije, to je stvar njihovih odnosa prema nama. U svakom slučaju, mi ćemo i dalje raditi na napretsku Srpske i očuvanju srpskog naroda", poručio je Košarac.

Američko Ministarstvo finansija i trezora /OFAK/ objavilo je nove sankcije zvaničnicima iz Republike Srpske, i na listu sankcionisanih uvrstilo Košarca, te Mirka Dobrića, Aleksandra Dobrića i Vlatka Vukotića.

Između ostalog, navedeno je, sankcionisani su zbog veza s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i njegovim sinom Igorom.

