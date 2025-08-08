logo
Sud po drugi put poništio ekološku dozvolu za rudnik Bistrica kod Prijedora

Autor Dušan Volaš
0

Ekološka dozvola za eksploataciju rude uglja na ležištu "Bistrica" kod Prijedora, koja je izdata firmi "DRVO-EXPORT" d.o.o. Teslić, po drugi put je poništena presudom nadležnog suda. Odluka je donesena nakon tužbe koju je podnio Centar za životnu sredinu.

Sud po drugi put poništio ekološku dozvolu za rudnik Bistrica kod Prijedora Izvor: MONDO

Ovo je drugi put da se dozvola poništava, a razlozi su slični kao i u prvom slučaju. Prva dozvola poništena je zbog propusta u utvrđivanju "nultog stanja" životne sredine i nedostatka plana sanacije. Koncesionar je tada počeo radove prije dobijanja svih potrebnih dokumenata, što je onemogućilo pravilno utvrđivanje početnog stanja okoline.

Nakon poništenja prve dozvole, firma je ponovo zatražila novu, prilažući dopunjene dokaze koje je ministarstvo prihvatilo. Međutim, sud je i tu novu dozvolu poništio, jer su dokazi izrađeni nakon što je već došlo do uzurpacije životne sredine i nelegalnog proširenja granica eksploatacije.

Iz Centra za životnu sredinu navode da je ministarstvo bilo dužno pravilno utvrditi sve činjenice prije donošenja odluke, te da je koncesionar zatajio ključne informacije.

"Sud je pravilno utvrdio obaveze nadležnog organa i poništio spornu odluku budući da bi suprotan zaključak vodio u ozakonjenje faktičkog stanja koje je protivpravno. Ministarstvo je dužno da sljedeći zahtjev odbaci kao nedopušten, dok bi protivpravne aktivnosti na ležištu, uključujući i izostanak sankcionisanja, morale biti predmet posebne istrage", izjavio je pravni savjetnik Centra, Redžib Skomorac.

Iako radovi trenutno nisu aktivni, iz Centra za životnu sredinu napominju da je obaveza koncesionara da provede adekvatnu sanaciju i rekultivaciju zemljišta, jer ta obaveza proizlazi iz ugovora o koncesiji, koji je i dalje na snazi.

(Mondo)

Tagovi

Bistrica rudnik ugalj Centar za životnu sredinu

