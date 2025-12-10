"Nek i njima ružnima bude lijepo": Čedi Jovanoviću "pakuju" gej aferu, priča se da se vjenčao s prijateljem

Čedomir Jovanović prokomentarisao je spekulacije koje kruže o njemu.

Političar Čeda Jovanović u utorak je reagovao na Instagramu nakon što je jedan profil odbjavio dezinformaciju da se vjerio sa njegovim partnerom Aleksandrom Kosom.

On je na svoj profil postavio vijest da oni pripremaju vjenčanje u Crnoj Gori, i obratio se autoru:

"A sve bi bilo hajp da jedan 'pop' nije štemovao po Zagrebu... Uzgred, recite 'orliću' da će ga boljeti iako mu nije prvi put...", napisao je Čeda.

Od tada se pojavljuju pojedine informacije pa i da su Čeda i Aleksandar prijavili profil u policiji, ali ljudi iz njihovog okruženja kažu da po tom pitanju nisu ništa učinili i da je cijela ova priča Čedi smiješna.

Domaći mediji su kontaktirali Čedu, koji je sa osmijehom prokomentarisao ovu temu o kojoj se priča već dva dana.

"Mogu da pišu šta god hoće kao i uvijek. Ako im je život zbog toga ljepši, drago mi je. Nek i njima ružnima bude lijepo."

Podsjetimo, Aleksandar Kos je najveća podrška Čedi od kada se rastao sa suprugom Jelenom Jovanović u februaru prošle godine. Njih dvojica se gotovo ne razdvajaju, zajedno putuju, a često objavljuju zajedničke snimke i iz beogradskih kafana.

Aleksandar je njegov iskren prijatelj koji je uz Jovanovića u svakoj situaciji.

Razveo se od Jelene

Čeda Jovanović i Jelena su u februaru prošle godine riješili da se razvedu. Oni su to krili od javnosti. Čeda je tada potvrdio informaciju, a Jelena se do danas nije oglasila. Ona se drži svog stava od ranije da ne daje izjave.

