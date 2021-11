Čeda se oglasio nakon napada: To su debili, a moj sin to gleda...

Na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu nepoznate osobe su ispred ulaza u aerodromsku zgradu, razbile automobil predsjednika LDP Čedomira Jovanovića i vrijeđale ga.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Lider LDP se oglasio nakon napada i opisao šta se dogodilo, naglasivši da više ne zna ni šta da misli, niti kako da se ponaša.

"Javio mi se sin sinoć koji ide u srednju školu u inostranstvu. Pozvao me iz Amsterdama da me zamoli da dođem po njega na aerodrom da odnesemo kolač u crkvu zajedno za slavu, jer je to naš dogovor - da porodica da uvijek gdje god da smo, taj dan budemo zajedno. Šta da vam kažem, otišao sam po njega i parkirao vozilo kao i ostali, vratio se sa njim, dok sam prelazio ulicu ispred one dvije trake, terminala dva... To su debili, to nije Srbija, ali nažalost jedna budala je uvek dovoljna i glasnija od miliona normalnih ljudi. Prošli su pored kola, izvrijeđali, uličarski repertoar, progutaš sve i ideš dalje", opisao je tok dešavanja lider LDP za medije.

Kako kaže, tek kada se približio, vidio je da mu je uništena zadnja tablica. "Hteo sam da sakrijem od njega da on to ne vidi, dosta mi je te bijede da mora da gleda, a on mi kaže da su u polomili tablicu i da je nema. Potom sam vidio da je sav išutiran. Nije mi drugo ostalo, već sam sa sina stavio u taksi, a ja ostao da prijavim, da me neko ne zaustavi na putu, opet bih ja ispao siledžija", navodi Jovanović i dodaje:

"Pored svega, vozim neku smiješnu Škodicu, koju sam uzeo u rent-a-car da ne bodem nikome oči. I žao mi je što ovo sad treba da bude tema".

Kako kaže, nema predstavu koji je razlog takvom ponašanju i da ne zna više šta da kaže i kako da postupa.

"Kad mi provale, kad mi maltretiraju porodicu, kad to hoću sam da riješim onda sam kriminalac, kad pozovem policiju, onda to postane vijest o kojoj i drugi moraju da se izjašnjavaju. Pitanje šta bi bilo da smo u tom trenutku naleteli moj sin i ja, Ili da sam se detonirao, pošto nisam ni ja otirač. Neko da vam psuje majku. Žao mi je, šta da vam kažem, žao mi je zbog pristojnog svijeta koji se probudi ujutru i onda vas dočeka ta bijeda. Međutim, živ čovjek sve izdrži", istakao je Jovanović za medije.

(MONDO/Telegraf)