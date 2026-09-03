5 rasa pasa koje ljudi sve manje traže: Njihove zlatne godine očigledno su prošle

Ovi psi više nisu toliko traženi kao nekada.

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Trendovi pri izboru pasa mijenjaju se kao i mnoge druge stvari. Rasa, koja je nekada bila čest izbor novih vlasnika, već poslije nekoliko godina može da izgubi na popularnosti, dok u prvi plan dolaze neke druge.

To, naravno, ne znači da su ovi psi lošiji kućni ljubimci. Američki kinološki savez mjeri popularnost rasa na osnovu broja registracija, a podaci za 2025. godinu pokazuju da je nekoliko dobro poznatih rasa palo na listi.

1. Sibirski haski

Sa izgledom koji podsjeća na vuka i prepoznatljivim očima, sibirski haski jedna je od najpoznatijih rasa na svijetu. Uprkos tome, na najnovijoj američkoj rang-listi izgubio je nekoliko pozicija. Tokom 2024. godine nalazio se na 26. mjestu, dok je godinu dana kasnije pao na 30. poziciju.

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Jedan od mogućih razloga zbog kojih haski nije odgovarajući izbor za svakoga krije se u njegovim potrebama. Riječ je o energičnim psima kojima je potrebno mnogo kretanja, aktivnosti i dosljednog vaspitanja. Njihov upečatljiv izgled zato nije jedino o čemu budući vlasnik treba da razmišlja.

2. Zapadnoškotski bijeli terijer

Mali bijeli pas, kojeg mnogi poznaju jednostavno kao vestija, dugo je važio za jednog od najprepoznatljivijih porodičnih pasa. Međutim, i ova rasa izgubila je nekoliko pozicija na američkoj listi. Tokom 2024. godine zauzimala je 41. mjesto, a 2025. pala je na 45.

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Vesti jeste mali, ali ima karakter pravog terijera. Može da bude živahan, samouvjeren i prilično svojeglav, zbog čega nije nužno najjednostavniji izbor za osobu koja želi prvenstveno mirnog psa. Uprkos padu popularnosti, ova rasa i dalje ima veliki broj vijernih ljubitelja.

3. Minijaturni američki ovčar

Minijaturni američki ovčar još je jedna rasa koja je tokom prethodne godine pala na listi. U 2024. zauzimala je 24. mjesto, dok se godinu dana kasnije našla na 28. poziciji.

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Ovi psi su inteligentni i aktivni, pa im najčešće nije dovoljno nekoliko kratkih šetnji oko zgrade. Uživaju u učenju, radu i aktivnostima koje angažuju i tijelo i um. Zbog toga mogu da budu odlični pratioci aktivnih ljudi, ali njihov način života ne odgovara svakom domaćinstvu.

4. Erdel terijer

Pad popularnosti erdel terijera još je uočljiviji kada se pogledaju podaci iz Velike Britanije. Britanski kinološki klub navodi da su 2017. godine registrovana 683 psa ove rase, dok ih je 2024. bilo samo 317. Zbog malog broja registracija, rasa je uvrštena na listu onih čiju je brojnost potrebno pratiti.

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Erdel terijer je najveći među terijerima, a poznat je po samouvjerenom i živahnom karakteru. Riječ je o pametnom i aktivnom psu kojem je potrebno dovoljno kretanja, pažnje i zajedničkih aktivnosti. Iako se danas viđa rjeđe, i dalje posjeduje osobine zbog kojih u pravim rukama može da postane odličan pratilac.

5. Engleski hrt

Znatno veći pad zabilježio je engleski hrt. Ova rasa je između 2024. i 2025. godine pala za čak 33 mjesta na listi popularnosti. Organizacija ipak upozorava da takav pad ne mora nužno da znači podjednako veliko smanjenje broja registrovanih pasa, jer na poziciju utiču i promjene u popularnosti drugih rasa.

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Engleski hrt je najpoznatiji po nevjerovatnoj brzini i vitkoj, atletskoj građi. Iako ga mnogi prvenstveno povezuju sa trkama pasa, u kućnim uslovima može da bude iznenađujuće miran i prijatan pratilac.

Popularnost neke rase, naravno, nije mjerilo njenog kvaliteta. Na rangiranje utiču trendovi, način života ljudi i brojni drugi faktori, a situacija se razlikuje i od zemlje do zemlje. Američki kinološki savez takođe naglašava da se lista zasniva na broju registracija i da niža pozicija ne znači da je neka rasa na bilo koji način "lošija" od popularnijih.

(MONDO)