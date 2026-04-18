Uništava crijeva i izaziva upale: Mnogi od nas jedu na kilograme ovog mesa svake godine

Prerađeno meso je ponovo pod lupom naučnika. Eksperti upozoravaju - u ishrani ne postoji bezbjedna količina. Ispostavlja se da je uticaj ovog mesa na zdravlje ogroman i proteže se dalje od uticaja na telesnu težinu.

Najnovija istraživanja ne ostavljaju sumnju da čak i male količine prerađenog mesa mogu da budu opasne po zdravlje. Stručnjaci za ishranu naglašavaju da njihova redovna konzumacija povećava rizik od ozbiljnih bolesti, kao što su karcinom, dijabetes tipa 2 i bolesti srca. Slični zabrinjavajući zaključci odnose se i na napitke zaslađene šećerom i transmasti.

Prelomna analiza više od 60 studija

Tim naučnika analizirao je rezultate preko 60 prethodnih istraživanja, fokusirajući se na uticaj prerađenog mesa, zaslađenih napitaka i transmasti na rizik od razvoja bolesti. To su takođe prilično kalorični proizvodi koji nisu zanemarljivi za naš BMI (indeks telesne mase). Rezultati su objavljeni u prestižnom časopisu Nature Medicine.

"Redovna konzumacija čak i malih količina prerađenog mesa, zaslađenih pića i transmasti povezana je sa povećanim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2, ishemijske bolesti srca i raka debelog crijeva", naglašava dr Demevoz Hajle sa Instituta za zdravstvenu metriku i evaluaciju u Sijetlu, glavni autor studije.

Kako ističe "Si-En-En", jedna viršla dnevno povećava verovatnoću od razvoja dijabetesa tipa 2 za 11 odsto, a od raka debelog crijeva za 7 odsto u poređenju sa osobama koje ne konzumiraju prerađeno meso. S druge strane, svakodnevno pijenje zaslađenog napitka (oko 350 ml) povezano je sa porastom rizika od dijabetesa tipa 2 za 8 odsto i porastom rizika od ishemijske bolesti srca za 2 odsto.

Čak i sa malim količinama prerađenog mesa, rizik od bolesti značajno raste.

Prerađeno meso, zaslađena pića i transmasti mogu da povećaju rizik od bolesti na nekoliko načina. Prerađeno meso, kao što su kobasice, slanina ili burgeri, često sadrži nitrite koji u želucu mogu da se pretvore u kancerogene nitrozimine. Ovi proizvodi i zaslađena pića povećavaju upalu, podstiču povećanje telesne težine i remete metabolizam, što povećava rizik od dijabetesa i srčanih oboljenja. Transmasti snižavaju nivo "dobrog" holesterola i povećavaju "loš" holesterol.

Stručnjaci: Ove proizvode je najbolje da izbegavate

"Rezultati su u skladu sa prethodnim studijama i potvrđuju da je, kako bi se brinulo o zdravlju, vredno izbjegavati ili barem ograničiti konzumiranje prerađenog mesa, pića zaslađenih šećerom i industrijskih transmasti", komentariše dr Nita Foruhi sa Univerziteta u Kembridžu.

Ona ističe da se rizik povećava sa količinom konzumirane hrane, a u slučaju prerađenog mesa nije utvrđena "bezbjedna granica". Dr Mingjang Song sa Harvardske škole javnog zdravlja TH Čan napominje da, iako povećanje rizika može da izgleda malo, podaci su izuzetno dosledni i jasni - čak i sa malim količinama konzumirane hrane, rizik od bolesti značajno raste.

Kako da održite zdravu ishranu?

Često se problem ne završava samo konzumiranjem visoko prerađene hrane. U igri su i druge nezdrave navike. Ljudi koji konzumiraju prerađeno meso ili zaslađena pića mogu češće da puše, manje da vežbaju ili iskuse hronični stres.

Iako istraživanja ne dokazuju da će samo ograničavanje ovih namirnica automatski smanjiti rizik od bolesti, stručnjaci preporučuju oprez prilikom njihove konzumacije. Istovremeno, oni naglašavaju da ključ nije savršenstvo, već zdrav, razuman pristup ishrani koji takođe omogućava uživanje u hrani.

Jedite raznovrsnu, uravnoteženu ishranu i izbegavajte preterivanje. Ograničite napitke zaslađene šećerom, prerađeno meso i hidrogenizovane masti kad god je to moguće, savetuju stručnjaci.

Dr Foruhi ističe da je važno ne samo da izbegavate nezdravu hranu, već i da uključite više povrća, voća, integralnih žitarica, mahunarki, orašastih plodova i fermentisanih mlečnih proizvoda poput jogurta u svoju svakodnevnu ishranu.

"Nemojmo paničiti. Hrana nije samo zdravstveno pitanje, ona je takođe važan element kulture i porodičnog života. Ne treba da je svodimo samo na spisak zdravstvenih rizika", ističu stručnjaci.

