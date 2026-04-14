Otkrivena ilegalna klanica kod Subotice: Policija pronašla skoro dvije tone neispravnog mesa (Foto)

Uhapšen muškarac u Subotici zbog ilegalne klanice u kojoj je pronađeno skoro dvije tone neispravnog mesa.

Izvor: MUP Srbije

Policija u Subotici uhapsila je muškarca J.D. (1964) zbog sumnje da je držao ilegalnu klanicu u ovom gradu. Policija je otkrila skoro dvije tone neispravnog mesa.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, u saradnji sa pripadnicima Odjeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, UKP i Republičkom veterinarskom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili su J. D. (1964) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela neovlašćeno bavljenje određenom djelatnošću i proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda. Kako se sumnja, J. D. je kao vlasnik nelegalne klanice, bez dozvola nadležnih organa, prateće dokumentacije i deklaracije, kao i bez provere ispravnosti mesa, stavljao ovu robu u promet, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Pretresom prostorija koje osumnjičeni koristi, pronađeno je i oduzeto oko 1.636,65 kilograma neispravnog živog mesa i mesnih prerađevina, koje će biti predato na dalje neškodljivo uništenje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu", navodi se u saopštenju.