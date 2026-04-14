logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkrivena ilegalna klanica kod Subotice: Policija pronašla skoro dvije tone neispravnog mesa (Foto)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Uhapšen muškarac u Subotici zbog ilegalne klanice u kojoj je pronađeno skoro dvije tone neispravnog mesa.

Otkrivena ilegalna klanica kod Subotice Izvor: MUP Srbije

Policija u Subotici uhapsila je muškarca J.D. (1964) zbog sumnje da je držao ilegalnu klanicu u ovom gradu. Policija je otkrila skoro dvije tone neispravnog mesa.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, u saradnji sa pripadnicima Odjeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, UKP i Republičkom veterinarskom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili su J. D. (1964) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela neovlašćeno bavljenje određenom djelatnošću i proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda. Kako se sumnja, J. D. je kao vlasnik nelegalne klanice, bez dozvola nadležnih organa, prateće dokumentacije i deklaracije, kao i bez provere ispravnosti mesa, stavljao ovu robu u promet, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Pretresom prostorija koje osumnjičeni koristi, pronađeno je i oduzeto oko 1.636,65 kilograma neispravnog živog mesa i mesnih prerađevina, koje će biti predato na dalje neškodljivo uništenje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu", navodi se u saopštenju.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Srbija policija Meso

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ