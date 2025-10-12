Otkriveni novi skriveni uzroci srčanih udara: Često se previđaju i pogrešno dijagnostikuju

Srčani udari ne izgledaju uvijek isto, a nova studija klinike "Mejo" otkriva ključne razlike u tome kako oni pogađaju muškarce i žene.

Izvor: Shutterstock/Bits And Splits

Najčešći uzrok srčanih udara uopšte su začepljeni krvni sudovi (ateroskleroza), ali kod osoba mlađih od 65 godina, naročito kod žena, često postoje i drugi uzroci. Podaci pokazuju da je ateroskleroza odgovorna za 75 odsto srčanih udara kod muškaraca, ali za samo 47 odsto kod žena.

U studiji objavljenoj u časopisu Journal of the American College of Cardiology, naučnici su analizirali više od 15 godina podataka o 1.474 srčana udara.

Otkrili su da je više od polovine srčanih udara kod žena mlađih od 65 godina izazvano tzv. netradicionalnim faktorima, među kojima su embolije i spontana disekcija koronarne arterije (SCAD).

Istraživači su takođe zaključili da se uzroci srčanih udara kod žena često zanemaruju ili pogrešno dijagnostikuju. SCAD je rijetko, ali ozbiljno stanje koje nastaje kada dođe do pucanja zida koronarne arterije i gotovo je šest puta češće kod žena nego kod muškaraca.

Ova bolest se često pogrešno dijagnostikuje kao tipičan srčani udar izazvan nakupljanjem plaka, što može da dovede do nepotrebnog ugrađivanja stenta, upozorili su naučnici. Studija je takođe pokazala da su osobe koje su doživjele srčani udar zbog stresnih faktora poput anemije ili infekcije, imale veću stopu smrtnosti u narednih pet godina.

Izvor: Shutterstock/9nong

"Prepoznavanje i ispravna dijagnoza ovih netradicionalnih srčanih udara omogućava adekvatnije liječenje i bolje dugoročne ishode", navodi se u saopštenju.

"Ovo istraživanje baca svjetlo na uzroke srčanih udara koji su istorijski bili nedovoljno prepoznati, naročito kod žena", rekla je dr Kler Rafael, kardiološkinja u klinici "Mejo" i glavna autorka studije.

"Kada se pogrešno razumije osnovni uzrok srčanog udara, može doći do terapije koja nije djelotvorna ili čak štetna".

Dr Raživ Gulati, šef odeljenja za interventnu kardiologiju i ishemijsku bolest srca u klinici "Mejo", istakao je da studija pokazuje potrebu da se promijeni pristup liječenju srčanih udara, naročito kod mlađih žena.

"Ljekari moraju da povećaju svest o stanjima poput SCAD-a, embolije i stresom izazvanih okidača, a pacijenti treba da traže odgovore kad osjete da nešto nije u redu. Razumijevanje zašto se srčani udar dogodio važno je koliko i njegovo liječenje. To može biti razlika između oporavka i ponovnog napada", rekao je Gulati.

Dr Bredli Server, kardiolog i glavni medicinski direktor kompanije VitalSolution, koji nije učestvovao u studiji, prokomentarisao je rezultate.

"Ključno je razumjeti da nisu svi srčani udari isti niti nastaju iz istih razloga", rekao je i dodao da mladost, zdravlje i činjenica da ste žena, ne znače da ste zaštićeni od srčanog udara.

Izvor: Maridav/Shutterstock.com

Kardiolog je naglasio važnost osluškivanja sopstvenog tijela i svijesti o sopstvenom riziku.

"Potrebno je voditi zdrav način života, redovno vježbati, ne pušiti i pratiti hronične bolesti poput dijabetesa, visokog pritiska ili povišenog holesterola. Najbolji advokat za vaše zdravlje ste vi sami - dobro informisan pacijent. Treba da poznajete svoju medicinsku istoriju, terapiju i specifične faktore rizika za srce", rekao je dr Server.

3 znaka za hitnu medicinsku pomoć

U slučaju bolova u grudima, otežanog disanja ili jakog umora, savjetuje da se odmah potraži ljekarska pomoć.

"Ne ignorišite simptome samo zato što mislite da ste niskog rizika", upozorio je.

Dr Server je napomenuo da studija ima i ograničenja, poput nedostatka etničke raznolikosti među učesnicima, kao i da nije uzimana u obzir težina postojećih bolesti. Na kraju, dodao je da ovo istraživanje podsjeća da postoji mnogo različitih uzroka srčanih udara.

"Moramo imati otvoren um kada procjenjujemo mlađe pacijente sa mogućim srčanim simptomima, jer ne postoji jedinstven pristup u njihovom liječenju".