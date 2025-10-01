Najviše hranljivih materija, a najmanje kalorija: Ovo povrće je puno vitamina K, štiti srce i pomaže da smršate

Naizgled običan sastojak, koji se često nalazi u salatama, proglašen je od strane CDC-a za povrće koje obezbjeđuje najviše nutrijenata uz najmanji broj kalorija.

Izvor: Shutterstock/Him Saifanah

Potočarka je zvijezda među povrćem 2024. godine, a njena popularnost od tada samo raste, jer je sve više ljudi otkriva. Ovo povrće je bogato vitaminima, a idealno je za salate, jer jača zdravlje srca i doprinosi gubitku kilograma, piše The Independent.

Možda nije prvi izbor na listi za kupovinu, ali ova blago ljutkasta zelena biljka prepuna je zdravstvenih benefita koje ne treba zanemariti. Stručnjaci ističu da stoji čak iznad spanaća kada je riječ o količini nutrijenata u odnosu na kalorije.

Redovno konzumiranje krstastog povrća povezano je sa manjim rizikom od smrti usled kardiovaskularnih bolesti, kao i sa manjom vjerovatnoćom da se one razviju. Ove biljke bogate su vitaminima i mineralima, a sadrže i glukozinolate - jedinjenja koja doprinose prevenciji bolesti.

Puno nutrijenata i vode, idealno za dijete

Potočarka sadrži vitamin C, koji jača imunitet, vitamin A, koristan za zdravlje očiju i vitamin K, važan za kosti i zgrušavanje krvi. Takođe je bogat antioksidansima koji smanjuju opasne upale odgovorne za bolesti poput dijabetesa ili astme.

Izvor: Lepa i Srecna

Sadrži čak 95 odsto vode, pa ima i hidratacioni efekat, što je značajno jer mnogi ljudi ne unose dovoljno tečnosti tokom dana.

"Kao i većina zelenog povrća, potočarka može da bude odličan način da poboljšate hidrataciju", objasnila je nutricionistkinja Brean Erikson.

Upravo zbog toga idealan je u dijetama za mršavljenje.

"Čak i zelena salata i spanać imaju dvostruko više kalorija od potočarke", dodala je Erikson.

Puno vitamina K, ali uz jedno upozorenje

Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede, dovoljno je jesti jednu do dvije šolje potočarke dnevno da bi se iskoristile sve njene prednosti. Isto važi i za drugo lisnato povrće.

Ipak, osobe koje uzimaju antikoagulanse treba da ograniče unos namirnica bogatih vitaminom K, poput potočarke, kako bi se izbjegle interakcije sa terapijom. U svim drugim slučajevima, konzumiranje se smatra bezbjednim i korisnim za opšte zdravlje.

"Potočarka možda djeluje sitno, ali je jedna od najbogatijih namirnica u pogledu nutrijenata koje možete da pronađete", izjavila je nutricionistkinja Serena Pun za Fox News.

