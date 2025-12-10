logo
Kardiolog upozorava: Ovu grickalicu nikad ne jedem, najveći je neprijatelj srca

Kardiolog upozorava: Ovu grickalicu nikad ne jedem, najveći je neprijatelj srca

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Većina grickalica koje smatramo bezazlenim, industrijski prženi čips, aromatizovane kukuruzne grickalice i slični proizvodi, u stvari mogu ozbiljno da ugroze zdravlje srca.

Kardiolog o nezdravim grickalicama Izvor: Foto: Shutterstock

Po riječima stručnjaka, česta konzumacija takvih "užina" može da izazove upale, poremeti metabolizam i optereti krvne sudove.

Prema mišljenju kardiologa Dr. Džek Volfson, grickalice koje se prave u fabrikama nisu prava hrana, pune su prerađenih ulja, rafinisanog skroba, vještačkih aroma i gotovo da nemaju nutritivnu virijednost.

Kako čips utiče na holesterol, pritisak i krvne sudove

On upozorava da čips predstavlja posebno štetan izbor: zasićene i oksidovane masti iz rafinisanih ulja podižu nivo lošeg holesterola, rafinisani skrob brzo podiže šećer u krvi, a pretjeran unos soli i aditiva povećava krvni pritisak i zadržavanje tečnosti, sve to opterećuje krvne sudove i može da vodi do hroničnih kardiovaskularnih problema, piše Parade.

Studije i stručnjaci ukazuju da redovna konzumacija ultra-prerađenih grickalica može povećati rizik od hipertenzije, visokog holesterola, gojaznosti i upala, faktora koji su presudni za zdravlje srca.

Zato kardiolozi savjetuju, ukoliko baš želite da grickate, birajte zdravije alternative: orašaste plodove, sjemenke, svježe povrće, integralne grickalice sa malo soli ili potpuno prirodne snekove.

Savjet kardiologa

"Ako redovno jedete čips i slično, rizikujete da nagomilate štetne masti, aditive i so koji opterećuju srce", kaže dr Volfson.

Zato je bolje povremeno ne posegnuti za kesicom, već prednost dati namirnicama koje daju energiju, a ne zdravstvene probleme. Često male promjene, kao prelazak sa čipsa na orahe, semenke ili voće, mogu značajno unaprediti zdravlje srca.

