Putuje se kroz Evropu, Sibir i Aziju, a košta kao jedna avio-karta: Najduže putovanje vozom vodi kroz 13 zemalja

Izvor: Ilya Naymushin / Sputnik / Profimedia

Putovanja vozom imaju posebnu draž, a jedno od najdužih je avantura od Portugala do Singapura koja predstavlja san mnogih turista.

Putovanje obično traje 21 dan, ali treba imati u vidu moguće izmjene u redu vožnje i druga odlaganja. Kada bi se obilazili i svi gradovi i naselja duž rute, poduhvat od 18.755 kilometara, koji ide kroz Evropu, Sibir i Aziju, bi vjerovatno trajao mjesecima.

Putnici se ukrcavaju u lučkom gradu Lagosu u Portugalu i onda putuju kroz Španiju do Pariza. Put se nastavlja vozom kroz ostatak Evrope sve do Moskve, a tamo tek počinje avantura - transsibirska željeznica vas vodi sve do dalekog Pekinga što traje oko nedjelju dana.

Kina je u međuvremenu povezala Boten i Vijentijan, gradove u Laosu, a gradnja je koštala 5,6 milijardi evra. Time se KIna povezala sa jugoistočnom Azijom.

Voz prolazi kroz Krasnojarsk transsibirskom železnicom koja povezuje evropski deo Rusije sa Dalekim istokom u Sibiru

Izvor: Profimedia/Alexander Manzyuk / Anadolu

Nakon Vijentijana, putnici će se zaputiti ka Bangkoku, pa u Maleziju, dok konačno ne stignu do krajnjeg odredišta - Singapura.

Stručnjaci procjenjuju da bi osnovni troškovi ovog putovanja koštali oko 1.200 evra. Poređenja radi, let od Velike Britanije do Singapura košta isto toliko.

Ali, avion nikada ne bi mogao da vam pruži ovakav ugođaj - pogled na divne pejzaže, kulturne i istorijske znamenitosti, od kojih se većina nalazi na Uneskovoj listi svjetske baštine.

Nažalost, danas postoji još jedan problem, a to je rat u Ukrajini. Sva putovanja vozom iz EU ka Rusiji su suspendovana tako da ova tura za sada nije moguća, a određeni dijelovi pruge transsibirske željeznice su uništeni u sukobima. Ostajemo nam samo da se nadamo da će u budućnosti svijet biti neko bolje mjesto.

(EUpravo zato/Express.co.uk)