Put oko svijeta košta kao stan! Putuje se luksuznim vozovima, a obiđu se 4 kontinenta i 20 gradova

Godina 2025. će biti drugi put da se luksuzno putovanje oko svijeta organizuje, što sugeriše da postoji realno interesovanje ljudi, bez obzira na paprenu cijenu.

Izvor: ROBIN MCKELVIE / Alamy / Alamy / Profimedia

Kako vam zvuči put oko svijeta za 59 dana? Vidite brojne zemlje svijeta za dva mjeseca, putujete u luksuznom vozu i sebi omogućite životno iskustvo… Čini se kao idealno putovanje, a mi vam prenosimo detalje.

Luksuzna turistička agencija Railbookers upravo je najavila povratak svog putovanja "Oko svijeta luksuznim vozom" za 2025.

Oni koji će se ukrcati će provesti 59 dana na šinama kroz četiri kontinenta, 12 zemalja i preko 20 gradova, vozeći se nekim od najluksuznijih vozova na planeti.

Putovanje svakako nije jeftino: košta nevjerovatnih 116.000 evra po osobi - i nije sve uključeno. Ako želite da doživite ovo putovanje života, evo svega što treba da znate.

Šta mogu da očekuju putnici u luksuznim vozovima?

Počevši od 3. septembra 2025, gosti će putovati sa sedam najprestižnijih vozova na svijetu, uključujući Belmond Royal Scotsman u Škotskoj, La Dolce Vita Orient Express u Italiji i Venice Simplon-Orient-Express, koji prolazi kroz nekoliko zemalja u Evropi. U Kanadi će se ukrcati na Rocky Mountaineer, dok će u Južnoj Africi iskusiti Rovos Rail. U Indiji, Maharajas’ Express, dok će Eastern and Oriental Express prolaziti kroz dijelove jugoistočne Azije.

Zahvatajući veliki dio svijeta, Railbookers paket nije baš toliko ekološki prihvatljiv kao što biste očekivali od putovanja na ovaj način.

Evropski dio putovanja

Počevši od Vankuvera, putnici će se probiti kroz kanadske Stjenovite planine, ali će potom letjeti u Evropu, gdje će istražiti slikovite pejzaže Škotske prije nego što nastave do Rima, Verone i Venecije u Italiji, a zatim do Pariza.

Napuštajući Francusku, uputiće se u Budimpeštu, Bukurešt, a zatim u Istanbul, čime će evropski dio putovanja biti završen.

Pogled na mađarski parlament u Budimpešti

Izvor: EUpravo zato

Gosti će se zatim ukrcati na šestosatni let do Nju Delhija u Indiji. Kao i let od Kanade do Škotske, cijena ovog putovanja nije uključena u cijenu Railbookers turneje.

Nakon posjete legendarnim indijskim destinacijama, uključujući Delhi, Agru i Džajpur, ide se na 14-satni let - opet uz dodatni trošak - za Johanesburg. Dijelovi Južne Afrike i Nacionalni park Hvange i Viktorijini vodopadi u Zimbabveu biće vidljivi iz voza Rovos Rail.

Oni na brodu će tada morati da plate još jedan let nazad za Južnu Afriku prije nego što obiđu Kejptaun. Nakon posjete Stonoj planini i degustacije lokalnih vina, ide se na još jedan let, ovog puta za Singapur. To je putovanje od 13 i po sati, koje može koštati više od 1.000 evra u jednom pravcu.

Povratno putovanje istočnim i orijentalnim ekspresom vodiće goste iz Singapura preko Malezije i nazad u Singapur, gdje će letjeti kući - o sopstvenom trošku.

Koje su prednosti ovakvog putovanja?

Iako je ovo putovanje na Railbookersu nedostižno za ogromnu većinu nas, to je zaista jedinstveno iskustvo.

Pored izmijenjenog plana puta iz prethodnog rasporeda, gosti će doživjeti udobnost smještaja - kako u vozovima tako i u hotelima sa pet zvjezdica.

Na svakoj destinaciji biće im ponuđen širok izbor organizovanih ekskurzija, od privatnih obilazaka znamenitosti poput Tadž Mahala do raskošnih obroka koji služe najbolju kuhinju.

Rezervacije su sada otvorene, iako Railbookers kaže da će se vjerovatno brzo rasprodati.

Putnici koji ne mogu da se pridruže cijelom putovanju mogu da prilagode svoje putovanje prema sopstvenim preferencama i da odaberu pojedinačne željezničke segmente ili destinacije.

Izvor: Aleksa Aleksic / Alamy / Alamy / Profimedia

"Kada smo prije godinu dana kreirali ovo jedinstveno putovanje, to je bio odgovor na rastuću potražnju za luksuznom željeznicom širom svijeta", objašnjava predsjednik i izvršni direktor Railbookersa Frank Marini.

"Tako smo uzbuđeni što na tržište donosimo uzbudljiv novi plan putovanja za polaske 2025. i već smo primili stotine upita od putnika koji žele da ispune ove legendarne željezničke avanture sa svoje liste".

"Naš plan putovanja oko svijeta luksuznom željeznicom za 2025. je prefinjen i skrojen da maksimalno iskoristi vrijeme i iskustva naših gostiju dok uživaju u kulturi, kuhinji i aktivnostima koje svaka od ovih renomiranih destinacija može da ponudi".

(Eupravo zato/Mondo)