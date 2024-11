JOMO putovanja, anti-stres destinacije i posmatranje prirodnih fenomena: Ovo su top trendovi za 2025

Svaka godina iznedri neki novi trend. Ni putovanja nisu izostavljena, a putnici vole da probaju nešto novo. Ovo će biti popularno sljedeće godine.

Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Industrija turizma kontinuirano prati šta inspiriše putnike, osluškujući njihove želje i potrebe kako bi ponudila nove mogućnosti za tematska putovanja.

Jedan od ključnih trendova koji će se izdvojiti jeste povratak prirodi. Ubrzani tempo života u gradovima i sveprisutni stres podstiču ljude da biraju destinacije koje nude mir, tišinu i priliku za obnovu veze s prirodom.

Istovremeno, neke praznične tradicije ostaju vječne – kao što su popularni gradski odmori (city break) i ljetovanja uz obalu mora. Ipak, svaka godina donosi svoje specifične trendove - ali i terminologiju - koja privlači pažnju ljubitelja putovanja. Za 2025. godinu stručnjaci predviđaju nekoliko inovativnih trendova, među kojima su JOMO putovanja, samostalni odmori i nepoznate destinacije.

Muškarci žele samostalno da putuju

Prema podacima platforme Omio, broj solo muških putnika raste. Ovaj trend, koji je donedavno bio dominantan među ženama, sada dobija novu dimenziju. Čak 30 odsto muškaraca planira solo putovanje u 2025, dok u narednoj godini to planira 23 odsto žena.

Samostalna putovanja postaju sinonim za lični razvoj, mentalno osnaživanje i jačanje samopouzdanja. Muškarci, prema istraživanju, često planiraju visokobudžetna putovanja, a 28 odsto njih predviđa da će potrošiti više od 2.400 evra na tu svoju avanturu.

Manje poznati gradovi i manje gužve

Platforma Ekspedia bilježi povećanu potražnju za destinacijama koje su u blizini, ali i dovoljno udaljene od poznatih turističkih atrakcija, pa pružaju mirniji doživljaj. Ova mjesta omogućavaju putnicima da izbegnu gužve, a da pritom dožive autentičnu atmosferu manje poznatih gradova.

Selo Sveta magdalena u Italiji važi za jedno od najlepših sela Evrope, ali i sveta. Njegova najveća atrakcija - crkva Santa Maddalena po kojoj je i samo naselje dobilo ime se često pojavljuje na naslovnicama geografskih i putničkih časopisa kao motiv planinskog lanca Dolomita

Izvor: Stefano Politi Markovina / Alamy / Alamy / Profimedia

Preporučene lokacije za 2025:

Reims, nedaleko od Pariza

Breša, mirnija alternativa Milana

Girona (Žirona), pruža drugačiji pogled na Barselonu

Hotelski restorani u centru pažnje

Kada je riječ o smještaju, restorani unutar hotela postaju presudan faktor za odabir. Prema platformi Hotels.com, hoteli širom svijeta sve češće sarađuju s kuvarima s Mišelinovim zvijezdama i nude sezonske jelovnike kako bi privukli goste.

Putnici sve više traže izuzetna gastronomska iskustva, a pozitivni komentari na hotelske restorane porasli su za 40 odsto u protekloj godini. Skoro trećina britanskih putnika izjavila je da bi restorani rezervisani isključivo za hotelske goste dodatno povećali atraktivnost hotela.

JOMO putovanja: Radost u propuštanju

Koncept JOMO (Joy of Missing Out) dominira među trendovima za 2025, prema istraživanjima platforme Vrbo. Za razliku od FOMO (Fear of Missing Out), JOMO podrazumijeva uživanje u jednostavnosti i smanjenju tempa.

Ova putovanja uključuju boravak u udobnim kućama na plaži, kolibama u šumi ili seoskim vikendicama, daleko od centra zbivanja. Putnici biraju smještaje s mirnim vrtovima, hidromasažnim kadama i verandom s pogledom kako bi postigli potpuni osjećaj opuštanja.

Prirodni fenomeni kao magnet za putnike

Čuda prirode ostaju nepresušan izvor inspiracije za avanturiste. Prema Vrbou, polarna svjetlost i geološki fenomeni poput vulkana i gejzira nalaze se na vrhu liste želja putnika za 2025. godinu.

Polarna svetlost iznad Norveškog grada Tromsoe

Izvor: Rune Stoltz Bertinussen / AFP / Profimedia

Među najpoželjnijim destinacijama za ljubitelje prirode izdvajaju se:

Migracija čvoraka "Crnog sunca" u nacionalnom parku Vadensko more, Danska

Žamor čvoraka u selima Somerseta, Velika Britanija

Vulkan i crne plaže u regionu Rejkjavika, Island

Ovi trendovi obećavaju uzbudljivu 2025. za ljubitelje putovanja, otvarajući vrata novim avanturama i nezaboravnim iskustvima.

