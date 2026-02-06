Uhapšeni u Sarajevu: Muškarac i žena tjerali djecu na prosjačenje, morali prikupiti 50 KM dnevno

Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su muškarca i ženu zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa iskorištavanjem djece u svrhu prisilnog prosjačenja.

Izvor: Shutterstock

U saopštenju Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu navodi se da je uhapšenima, nakon što su predati tužiocu i ispitani, predloženo određivanje jednomjesečnog pritvora u Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli uticati na svjedoke, prikriti dokaze i ponoviti krivično djelo.

Lica se sumnjiče da su u proteklom periodu uz primjenu fizičke sile i prijetnje, prisiljavali dvoje maloljetne djece na prosjačenje radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

Djeca su duži period odvođena na različite lokacije gdje su morala prositi i prikupljati novac, uz obavezu da dnevno predaju najmanje 50 KM.

U slučajevima kada ne bi prikupila traženi iznos, djeca su bila fizički kažnjavana. Prikupljeni novac predavala su osumnjičenima, koji su ga međusobno dijelili.