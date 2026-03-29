Drama na trci u Zadru: Automobil izletio sa staze, povrijeđene četiri osobe, među njima i beba

Tri odrasla lica i beba povrijeđeni su danas tokom auto-trke u Zadru kada je jedan od takmičara automobilom izletio sa staze.

Nezgoda se dogodila unutar zatvorenog dijela trkališta na parkiralištu Sportskog centra "Višnjik", gdje se održavalo takmičenje.

Organizator trke Goran Ban rekao je da je jedan takmičar izletio sa staze i udario u vozilo koje je bilo izloženo.

"Tom prilikom povrijeđeno je četvoro ljudi. To nije publika, to se dogodilo na zatvorenom trkalištu, a radi se o članovima timova koji su tu i oni su, nažalost, povrijeđeni", naveo je Ban.

Neposredno nakon incidenta trka je prekinuta.

Povrijeđene osobe prevezene su u zadarsku Opštu bolnicu.

Dječiji hirurg Andrea Šimić Perić rekla je da je kolima Hitne pomoći dovezeno troje pacijenata, odraslih lica koja su stradala na sportskom događaju.

"Naknadno su roditelji doveli bebu, koja je bila u kolicima na samom događaju, imala je lakše tjelesne povrede tako da je već otpuštena kući", dodala je Perićeva.

Policijski uviđaj trajao je gotovo cijelo poslijepodne, a nakon njegovog završetka biće poznato više detalja, javio je HRT.

