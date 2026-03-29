logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama na trci u Zadru: Automobil izletio sa staze, povrijeđene četiri osobe, među njima i beba

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Tri odrasla lica i beba povrijeđeni su danas tokom auto-trke u Zadru kada je jedan od takmičara automobilom izletio sa staze.

Nesreća na auto trci u Zadru Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Nezgoda se dogodila unutar zatvorenog dijela trkališta na parkiralištu Sportskog centra "Višnjik", gdje se održavalo takmičenje.

Organizator trke Goran Ban rekao je da je jedan takmičar izletio sa staze i udario u vozilo koje je bilo izloženo.

"Tom prilikom povrijeđeno je četvoro ljudi. To nije publika, to se dogodilo na zatvorenom trkalištu, a radi se o članovima timova koji su tu i oni su, nažalost, povrijeđeni", naveo je Ban.

Neposredno nakon incidenta trka je prekinuta.

Povrijeđene osobe prevezene su u zadarsku Opštu bolnicu.

Dječiji hirurg Andrea Šimić Perić rekla je da je kolima Hitne pomoći dovezeno troje pacijenata, odraslih lica koja su stradala na sportskom događaju.

"Naknadno su roditelji doveli bebu, koja je bila u kolicima na samom događaju, imala je lakše tjelesne povrede tako da je već otpuštena kući", dodala je Perićeva.

Policijski uviđaj trajao je gotovo cijelo poslijepodne, a nakon njegovog završetka biće poznato više detalja, javio je HRT. 

(Srna)

Tagovi

Zadar nesreća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ