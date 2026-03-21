Tragedija u Švajcarskoj: Stariji muškarac (87) greškom dao gas i pokosio grupu djece, ima mrtvih

Autor Vesna Kerkez
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Švajcarskoj, 87-godišnji vozač automobila naletio je na grupu djece na školskom izletu.

teška nesreća u Švajcarskoj, automobil udario u grupu djece Izvor: FERENC DONKA / AFP / Profimedia

Prema zvaničnim informacijama policije kantona Graubinden, 47-godišnja vaspitačica djece preminula je na licu mjesta, dok je više učenika povrijeđeno.

Nesreća se dogodila u petak u mjestu Sedrun, koje ima oko 1.400 stanovnika.

Pretpostavlja se da je vozač greškom zamijenio papučicu kočnice sa papučicom gasa, što je dovelo do gubitka kontrole nad vozilom i naleta na školsku grupu.

Među povrijeđenima su dve trinaestogodišnje djevojčice i jedan dječak.

Djevojčice su zadobile srednje teške do teške povrede i helikopterom su prevezene u bolnice, dok je dječak lakše povrijeđen i zbrinut ambulantno.

Svjedoci nesreće opisuju scene kao izuzetno potresne.

Jedna od osoba koja je prva pritekla u pomoć izjavila je za švajcarske medije: "Jedna osoba imala je toliko krvi na licu da uopšte nisam mogla da prepoznam da li je dječak ili djevojčica".

Prema njenim riječima, jedna djevojčica zadobila je i otvoreni prelom noge.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

(Fenix Magazine/Mondo) 

