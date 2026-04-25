Mirza (35) se u žalio na trnjenje ruke, ljekari ga poslali kući: Umro je 20 minuta kasnije

Mirza Čengić (35) preminuo je svega 20 minuta nakon pregleda u Zadru, gdje je procijenjeno da nije životno ugrožen, zbog čega je pokrenut stručni nadzor nad radom ljekara.

Mirza Čengić, 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, koji se 17. aprila kolegama na poslu požalio na trnjenje ruke i lijeve strane tijela, preminuo je ni dvadeset minuta nakon što su mu u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije izmjerili pritisak, procijenili da nije životno ugrožen i da ne zahtijeva hitno bolničko zbrinjavanje, te mu savjetovali da se javi ljekaru ako se stanje ne popravi nakon vikenda, piše Zadarski list, a prenosi Slobodna Dalmacija.

V.d. direktora Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Oluić potvrdio je da je upoznat sa slučajem i rekao da je odmah po saznanju pokrenut interni stručni nadzor nad postupanjem zaposlenih.

U toku stručni nadzor

"S obzirom na to da je postupak nadzora u toku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da iznosimo detaljne informacije o okolnostima događaja niti o eventualnim preliminarnim nalazima. Po završetku nadzora javnost će biti blagovremeno obaviještena o svim relevantnim činjenicama", rekao je Oluić.

"Naglašavam da je Zavodu u interesu potpuno i objektivno utvrđivanje svih okolnosti ovog događaja i postupanje u skladu sa važećim medicinskim standardima i propisima", dodao je.

Mirza, Sarajlija koji je sezonski posao pronašao u Ražancu, 17. aprila oko četiri sata popodne požalio se kolegama u restoranu na trnjenje ruke i lijeve strane tijela, nakon čega su ga dvojica kolega odvezla na hitnu. Međutim, umesto na hitni bolnički prijem Opšte bolnice Zadar, navigacija je trojicu mladića – od kojih su dvojica iz Sarajeva, a jedan iz Slavonije – odvela u prizemlje Poliklinike, u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.

Hipertenzija

Tamo su Mirzi, kako je nakon pregleda ispričao prijatelju, izmjerili pritisak i rekli mu da se u ponedjeljak javi u lokalnu ambulantu ako mu ne bude bolje. Međutim, ni 20 minuta nakon što su krenuli nazad ka Ražancu, nedaleko od benzinske pumpe Tri Bartola, Mirzino srce je prestalo da kuca. Najprije su prijatelji, a potom i ekipe hitne pomoći bezuspješno pokušavale reanimaciju oko sat vremena. Prema riječima prijatelja, isti ljekar koji ga je primio u Poliklinici izašao je na intervenciju kada je pozvana hitna pomoć.

U nalazu, koji potpisuje dr Borna Škibola, navodi se da je pacijent pregledan u 16.37 časova. Kao dijagnoza se navodi esencijalna (primarna) hipertenzija, odnosno povišen krvni pritisak, dok se u anamnezi navodi da je pacijent došao zbog povišenog pritiska i da negira druge tegobe. U zaključku stoji: "Kući. U slučaju pogoršanja pozvati 194".

Posljednji ispraćaj

Od Mirze, kojeg prijatelji iz Ražanca opisuju kao uvek nasmijanog i pozitivnog, porodica i prijatelji oprostili su se u četvrtak u 14.30 časova. U Sarajevo su na posljednji ispraćaj otputovali i njegovi poslodavci, kolege i prijatelji iz Ražanca.

Od Mirze su se oprostili i prijatelji iz rodnog Sarajeva. Na Fejsbuk profilu paba "Vučko", gdje je nekada radio, objavljena je emotivna poruka:

"Sa velikom tugom obavještavamo vas da nas je napustio naš Mirza Čengić, veliki prijatelj, drug, brat i bivši zaposleni Gastro puba ‘Vučko’, koji je ostavio veliki trag u našem kolektivu, kao i kod domaćih i stranih gostiju svojim prepoznatljivim osmijehom, bez obzira na raspoloženje. Vjerujemo da će tako biti upamćen kod svih koji su ga poznavali, a u našoj raji i objektima ijće imati svoje mjesto. Dženaza i posljednji ispraćaj našeg ‘Čengosa’ održaće se sutra (četvrtak) u 14.30 časova na gradskom groblju Bare. Voli te raja iz Vučka!"

