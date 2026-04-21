Inspektori u akciji: Kazne veće od dva miliona maraka, uništene tone hrane i otkriveni radnici "na crno"

Inspektorat Republike Srpske u prva tri mjeseca izrekao kazne od 2,1 milion KM. Uništene tone hrane, otkriven rad na crno i bespravna sječa šume.

Izvor: Shutterstock

Inspektorat Republike Srpske sumirao je rezultate rada za prvi kvartal ove godine, tokom kojeg je kroz pojačane kontrole u budžet Srpske, po osnovu kazni i naknada, uplaćeno više miliona konvertibilnih maraka.

U okviru nadzora prilikom uvoza, inspektori su izvršili preko 31.000 kontrola različite robe – od hrane i sjemena do naftnih derivata. Uzeto je 1.548 uzoraka za laboratorijsko ispitivanje. Za 10 pošiljki je zabranjen uvoz jer nisu ispunjavale propisane parametre.

Po osnovu ovih kontrola, u budžet je uplaćeno 1.442.200 KM naknada.

U unutrašnjem prometu izvršeno je 6.637 kontrola, a u čak 28% slučajeva (skoro svakoj četvrtoj kontroli) utvrđeni su propusti. Zbog počinjenih prekršaja izdato je 1.118 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 2.106.050 KM.

Izrečeno je i 100 mjera zabrane, koje su se odnosile na neregistrovani rad, upotrebu neispravnih mjerila i promet nepotpuno deklarisane robe.

Rad na crno i bespravna sječa

Inspektori su se u prva tri mjeseca fokusirali i na tržište rada te šumska bogatstva:

Kontrola radnika: Od 4.100 kontrolisanih radnika, njih 57 je zatečeno u radu "na crno" (bez ugovora i prijava).

Šumski sortimenti: Oduzeto je 290 kubnih metara drveta (vrijednosti oko 28.000 KM) jer drvo nije bilo žigosano ili je nedostajala dokumentacija, što ukazuje na bespravnu sječu.



Poseban akcenat stavljen je na bezbjednost namirnica i kvalitet goriva:

Uništena hrana: Po nalogu inspekcije uništeno je oko 2.480 kilograma hrane (meso, mliječni proizvodi, pića) zbog proteklog roka trajanja ili loših deklaracija.

Kvalitet goriva: Od 377 uzetih uzoraka tečnih naftnih goriva u maloprodaji, svega tri su pokazala odstupanja od propisanog kvaliteta.

Iz Inspektorata naglašavaju da je značajan dio kontrola urađen po prijavama građana, kojih je u prvom kvartalu bilo preko 1.700, pri čemu se svaka treća pokazala kao osnovana.