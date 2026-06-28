Vrhunac toplotnog talasa u Srpskoj: Poznato kada stiže osvježenje

Vrhunac toplotnog talasa očekuje se narednih dana sa ekstremnim vrućinama koje će ponegdje dostići blizu 40 stepeni Celzijusovih. Međutim, nazire se i osvježenje.

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Prema podacima Republičkog hidrometereološkog zavoda RS, do 30. juna vrijeme ostaje stabilno, sunčano i izuzetno vruće. Dnevne temperature kretaće se od 35 do 40 stepeni, a u višim predjelima oko 30 stepeni.

Iako će u ponedjeljak 29. juna veći dio dana biti vedar, u poslijepodnevnim satima u brdsko-planinskim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, ali bez značajnijeg pada temperature.

Minimalna temperatura vazduha od 18°C do 21°C, na jugu do 25°C, a u višim predjelima od 14°C. Maksimalna temperatura vazduha od 35°C do 40°C, u višim predjelima od 30°C.

U utorak, 30. juna, zadržava se vrlo toplo i vruće vrijeme. Sunčani periodi dominiraće tokom dana, ali se u drugom dijelu dana očekuje razvoj oblačnosti koji će od jugozapada ka istoku i jugu donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje su mogući i kratkotrajni jači pljuskovi. Temperature će i dalje biti visoke – od 35 do 40 stepeni, a u višim predjelima oko 30.

Prvi znak nestabilnosti dolazi u srijedu, 1. jula. Dan počinje sunčano i vruće, ali se poslijepodne očekuje jači razvoj oblačnosti koji će donijeti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, uz grad i pojačan vjetar. I pored nestabilnosti, vrućina se i dalje zadržava, pa će temperature iznositi od 31 do 37 stepeni, a u planinskim predjelima oko 26.

Pravo osvježenje stiže u četvrtak, 2. jula, kada se očekuje osjetan pad temperature. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, ali i povremenu kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Dnevne temperature biće znatno prijatnije i kretaće se od 27 do 32 stepena, dok će u višim predjelima iznositi oko 22 stepena. Jutra će takođe biti svježija, sa temperaturama oko 15 do 20 stepeni, što će donijeti prvi pravi predah nakon dugog toplotnog talasa.

(Mondo)