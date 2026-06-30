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Vrućine pune ambulante u Banjaluci: Sve više poziva Hitnoj, građani se žale na iscrpljenost i nesvjestice

Vrućine pune ambulante u Banjaluci: Sve više poziva Hitnoj, građani se žale na iscrpljenost i nesvjestice

Autor Dragana Božić
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Zbog naglog porasta temperature u proteklih nekoliko dana, banjalučka Služba hitne medicinske pomoći bilježi povećan broj pacijenata u ambulantama, kao i povećan broj poziva na broj 124, rečeno je u Domu zdravlja Banjaluka.

17.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Među pacijentima uglavnom dominiraju hronični bolesnici starije životne dobi koji teško podnose ekstremne vrućine, što, kako su naveli u ovoj zdravstvenoj ustanovi, direktno dovodi do pogoršanja njihovih osnovnih ili pridruženih oboljenja.

"Zdravstvene tegobe i smetnje sve češće osjećaju i mlade, zdrave osobe, a razlog je nepridržavanje doktorskih savjeta tokom vrelih ljetnih dana. Pacijenti se najčešće žale na iscrpljenost, jaku glavobolju, naglo nastalu slabost, kratkotrajne gubitke svijesti i oscilacije krvnog pritiska", rekli su u banjalučkom Domu zdravlja.

Kod hroničnih bolesnika situacija je dodatno usložnjena, pa se doktorima javljaju zbog stezanja u grudnom košu, slabo regulisanog krvnog pritiska, kardiovaskularnih tegoba, te neuroloških smetnji u vidu izraženih vrtoglavica i slabosti.

Kako bi se spriječile ozbiljnije posljedice po zdravlje, iz banjalučkog Doma zdravlja apeluju da se građani strogo pridržavaju preventivnih mjera.

To podrazumijeva izbjegavanje boravka na otvorenom u kritičnom periodu od 10.00 do 17.00 časova, nošenje adekvatne, lagane odjeće, te adekvatan unos tečnosti uz prilagođenu, laganu ishranu.

Preporučuje se obavezno nošenje sunčanih naočara za zaštitu očiju, a za pacijente koji liječe neku hroničnu bolest, veoma je važno da redovno koriste svoje lijekove onako kako su propisani.

Iz banjalučkog Doma zdravlja navode da je izuzetno važno potpuno izbjegavati alkohol, kao i bilo kakav težak fizički rad, posebno rad na visini ili otvorenom prostoru, tokom najtoplijeg dijela dana. 

(Srna)

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Tagovi

Banjaluka vrućina Dom zdravlja Banjaluka

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