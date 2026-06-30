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Ugašen požar kod Grmljana: Vatrogasci i dalje dežuraju zbog aktivnog kraka prema Raptima

Ugašen požar kod Grmljana: Vatrogasci i dalje dežuraju zbog aktivnog kraka prema Raptima

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Požar na području sela Grmljani kod Trebinja je ugašen, dok je aktivan krak prema selu Rapti, rekao je Srni komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Ugašen požar kod Grmljana Izvor: MONDO/Uroš Arsić

On je istakao da je požar pod stalnim nadzorom kako bi se spriječilo dalje širenje.

"Nastavljamo pratiti situaciju i spremni smo da reagujemo ukoliko dođe do promjene", rekao je Kašiković. 

Podsjećamo, trebinjski vatrogasci, uz pomoć mještana, danima su gasili vatru i nadzirali požarište kako bi spriječili ugrožavanje naselja i imovine na području sela Grmljani kod Trebinja.

(Srna)

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požar Trebinje

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