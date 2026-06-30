Ugašen požar kod Grmljana: Vatrogasci i dalje dežuraju zbog aktivnog kraka prema Raptima

Požar na području sela Grmljani kod Trebinja je ugašen, dok je aktivan krak prema selu Rapti, rekao je Srni komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
On je istakao da je požar pod stalnim nadzorom kako bi se spriječilo dalje širenje.
"Nastavljamo pratiti situaciju i spremni smo da reagujemo ukoliko dođe do promjene", rekao je Kašiković.
Podsjećamo, trebinjski vatrogasci, uz pomoć mještana, danima su gasili vatru i nadzirali požarište kako bi spriječili ugrožavanje naselja i imovine na području sela Grmljani kod Trebinja.
(Srna)