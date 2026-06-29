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Lokalizovan požar u trebinjskom selu Grmljani, vatrogasci prate situaciju

Lokalizovan požar u trebinjskom selu Grmljani, vatrogasci prate situaciju

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, rekao je komandir Teritorijalne-vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.

Lokalizovan požar u trebinjskom selu Grmljani, vatrogasci prate situaciju Izvor: RTRS

Kašiković je rekao da je požar u ovom dijelu sela smanjen na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu.

"Vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinja konstantno vrši nadzor, trenutno smo u Grmljanima, u gornjem i donjem dijelu sela, pratimo tu situaciju, kao i prema selu Rapti i tu postoji žarište", rekao je Kašiković.

On je zahvalio mještanima sela na pomoći u gašenju požaru i što su odgovorili na apel vatrogasaca.

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Trebinje požar

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