Lokalizovan požar u trebinjskom selu Grmljani, vatrogasci prate situaciju

Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, rekao je komandir Teritorijalne-vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.

Izvor: RTRS

Kašiković je rekao da je požar u ovom dijelu sela smanjen na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu.

"Vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinja konstantno vrši nadzor, trenutno smo u Grmljanima, u gornjem i donjem dijelu sela, pratimo tu situaciju, kao i prema selu Rapti i tu postoji žarište", rekao je Kašiković.

On je zahvalio mještanima sela na pomoći u gašenju požaru i što su odgovorili na apel vatrogasaca.