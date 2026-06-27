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Vatrogasci brane kuće kod Trebinja: Mještani pozvani da se uključe u odbranu

Vatrogasci brane kuće kod Trebinja: Mještani pozvani da se uključe u odbranu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Vatra se u selu Sedlari kod Trebinja približila na oko 150 metara od kuća, ali situacija je pod kontrolom, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković i pozvao mještane da se uključe u zaštitu svojih domaćinstava.

Požar u Trebinju Izvor: Srna/Milena Koprivica

Kašiković je naveo da se jedan krak požara širi prema selu Grmljani, dok je dio iznad Sedlara stabilizovan i objekti u selu su uspješno odbranjeni.

"Na području sela Poljice stanje je za sada stabilno. Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, zajedno sa članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica i brojnim dobrovoljcima koji daju ogroman doprinos, i dalje su na terenu i ulažu maksimalne napore u gašenju požara", rekao je Kašiković.

On je apelovao da se svi mještani koji imaju kuće u selima Grmljani, Sedlari i Poljice, u skladu sa mogućnostima, uključe i pomognu u saniranju požara i zaštiti svojih domaćinstava.

"Zajedničkim djelovanjem možemo sačuvati ljude i imovinu", poručio je Kašiković. 

(Srna)

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