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Teška noć na požarištu kod Trebinja: Vatrogasci odbranili kuće, vatra i dalje prijeti

Teška noć na požarištu kod Trebinja: Vatrogasci odbranili kuće, vatra i dalje prijeti

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Vatrogasci su cijele noći vodili tešku borbu sa velikim požarom na potezu Poljice–Sedlari–Grmljani, gdje je požarna linija bila duga oko pet kilometara, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Požar u Trebinju ne jenjava Izvor: Srna/Milena Koprivica

Kašiković je apelovao da se mještani ugroženih sela hitno uključe u odbranu kuća i imanja.

Naveo je da je noć bila izuzetno teška i iscrpljujuća, ali da su zahvaljujući nadljudskim naporima pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uspjeli da odbrane sve objekte u sva tri sela, kao i putnu komunikaciju.

Prema njegovim riječima, u jutarnjim časovima naglo se pojačao intenzitet požara u rejonu Gornjih Grmljana zbog čega su sve raspoložive snage odmah angažovane da bi spriječile dalje širenje vatre.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Komandir je upozorio da je situacija i dalje izuzetno ozbiljna i nepredvidiva, te uputio hitan apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da bez odgađanja dođu i uključe se u odbranu svoje imovine.

Istovremeno je zamolio sve koji gravitiraju selima Poljice, Sedlari i Grmljani da ga ne pozivaju telefonom i ne raspituju se o stanju na terenu, naglasivši da je u ovom trenutku svaki minut dragocjen.

"Ako želite da pomognete, dođite na teren i stanite uz vatrogasce. Potrebni su nam ljudi", poručio je Kašiković i dodao da će vatrogasci učiniti sve što je u njihovoj moći da sačuvaju svaki dom, svako selo i svaki ljudski život. 

(Srna)

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