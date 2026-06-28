Teška noć na požarištu kod Trebinja: Vatrogasci odbranili kuće, vatra i dalje prijeti

Vatrogasci su cijele noći vodili tešku borbu sa velikim požarom na potezu Poljice–Sedlari–Grmljani, gdje je požarna linija bila duga oko pet kilometara, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Kašiković je apelovao da se mještani ugroženih sela hitno uključe u odbranu kuća i imanja.

Naveo je da je noć bila izuzetno teška i iscrpljujuća, ali da su zahvaljujući nadljudskim naporima pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uspjeli da odbrane sve objekte u sva tri sela, kao i putnu komunikaciju.

Prema njegovim riječima, u jutarnjim časovima naglo se pojačao intenzitet požara u rejonu Gornjih Grmljana zbog čega su sve raspoložive snage odmah angažovane da bi spriječile dalje širenje vatre.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Komandir je upozorio da je situacija i dalje izuzetno ozbiljna i nepredvidiva, te uputio hitan apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da bez odgađanja dođu i uključe se u odbranu svoje imovine.

Istovremeno je zamolio sve koji gravitiraju selima Poljice, Sedlari i Grmljani da ga ne pozivaju telefonom i ne raspituju se o stanju na terenu, naglasivši da je u ovom trenutku svaki minut dragocjen.

"Ako želite da pomognete, dođite na teren i stanite uz vatrogasce. Potrebni su nam ljudi", poručio je Kašiković i dodao da će vatrogasci učiniti sve što je u njihovoj moći da sačuvaju svaki dom, svako selo i svaki ljudski život.

(Srna)