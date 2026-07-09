Popio kafu pa razbio 12 televizora: Uhapšen muškarac koji je donio sjekiru u kladionicu i napravio haos

U Novom Travniku, M.M. je sekirom razbio 12 televizora u kladionici, prijeteći policajcima.

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Opštinski sud u Travniku potvrdio je optužnicu protiv M.M., kojeg terete da je sjekirom razbio 12 televizora i boks-mašinu u jednom ugostiteljskom objektu u Novom Travniku, a potom, prijeteći da će ih "isjeći", zamahivao sekirom prema policajcima koji su došli na intervenciju.

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo je optužnicu protiv M.M. zbog oštećenja tuđe stvari i napada na službeno lice u vršenju poslova bezbjednosti, dok je Tužilaštvo predložilo da mu se izrekne mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja ambulantnim putem.

Donio merdevine i sjekiru

Prema navodima optužnice, M.M. je 28. septembra 2025. godine oko 16 časova u Novom Travniku, pijan, sa 1,79 promila alkohola u krvi, ušao u ugostiteljski objekat u vlasništvu Z.J., u kojem se nalazi i sportska kladionica.

U optužnici se navodi da je sa sobom donio tesarsku sekiru sa drvenom drškom i metalne sklopive merdevine.

Popio kafu pa razbio 12 televizora

Nakon što je popio kafu, merdevinama se popeo do televizora postavljenih u objektu, a zatim ih, koristeći fizičku snagu i sekiru, počeo da razbija.

Na taj način uništio je ukupno 12 LED televizora različitih proizvođača i dimenzija, koji su se nalazili u ugostiteljskom objektu i prostoru sportske kladionice.

Nakon toga izašao je ispred objekta, gde je sekirom razbio i ekran boks-mašine.

Prijetio vlasniku i policajcima

U optužnici se navodi da je vlasnik objekta pokušao da ga spriječi, ali mu je M.M. zaprijetio riječima: "Pusti mi sjekiru, otići ću kući po nešto drugo, pa ću napraviti još veće zlo."

Po pozivu vlasnika, na mesto događaja stigli su policijski službenici, koji su M.M. zatekli ispred objekta sa sekirom u ruci dok je razbijao boks-mašinu.

Prema optužnici, okrenuo se prema policajcima A.D., K.Z. i M.Č. i, zamahujući sjekirom, rekao im: "Priđite da vas isječem, majku vam j..."

"Priđite ako smete"

Iako su mu policijski službenici glasnim naredbama govorili da spusti sjekiru, on je to odbio riječima: "Neću da je spustim, šta mi možete, priđite i sami je uzmite ako smijete, majku vam j..."

Dok su policajci držali bezbjednu udaljenost i pokušavali da mu priđu sa strane kako bi ga savladali, M.M. je nastavio da pruža aktivan otpor i zamahuje sjekirom prema njima.

Kada je ugledao policijskog službenika M.Č, koji mu je prilazio sa bočne strane, zaprijetio mu je riječima: "Halo ti, doći ću ti kući i sve ću vas pobiti, majku ti j..."

Prema navodima optužnice, tek nakon što mu se obratio prolaznik J.M., kojeg je poznavao, riječima: "M., šta to radiš, smiri se", policijski službenici iskoristili su trenutak njegove nepažnje, prišli mu, oduzeli sjekiru, stavili ga pod kontrolu i odvezli u policijsku stanicu.

Predloženo ambulantno liječenje

Tužilaštvo navodi da je M.M. ranije evidentiran zbog psihijatrijskih bolesti, uključujući zavisnost od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, kao i hronični posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).

U optužnici se navodi da su njegove sposobnosti da shvati značaj djela i upravlja svojim postupcima u vrijeme događaja bile bitno smanjene, kao i da se, uprkos ranijem liječenju i zabrani konzumiranja alkohola, doveo u stanje alkoholisanosti.

Postupajuća tužiteljka je, na osnovu člana 411. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, predložila da sud M.M. izrekne mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja ambulantnim putem.

(Nezavisne/MONDO)