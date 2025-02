Selimović priznao da je ubio suprugu i sina, odbio advokata

Dvostruki ubica Emir Selimović iz Kalesije, koji je danima bio u bjekstvu, u detalje je ispričao radniku pumpe kako su ubijeni njegova supruga Inela (37) i sin (13), tvrdeći da je to uradio njegov prijatelj, pa je o tome govorio u trećem licu.

Izvor: MONDO

Nakon što je sinoć prebačen u MUP Tuzlanskog kantona, on je danas predat i Tužilaštvu TK. Za njega će Tužilaštvo TK predložiti određivanje jednomjesečnog pritvora.

Tereti se za teško ubistvo i prijeti mu dugogodišnja robija. Moguće da, s obzirom da ih je zadavio, dobije maksimalnu kaznu zatvora. Radi se o 45 godina zatvora jer je riječ o brutalnom ubistvu.

Selimović je nakon pet dana potrage uhapšen u selu kod Prnjavora, gdje se krio u jednoj vikendici. Njega su otkrili mještani i sve prijavili policiji koja ga je okružila i uhapsila.

Kako piše Raport, Selimović sinoć na ispitivanju u MUP-u TK priznao krivično djelo. Odbio je i advokata.

Selimović je prilikom bijega, uveče svratio na jednu benzinsku pumpu u Jakešu. On se tokom razgovora s radnikom pumpe raspitivao o tome kako se najlakše ubiti.

Ono što je šokantno, a što je potvrdio i radnik pumpe, čija ja izjava snimljena i tonski, Selimović je u detalje ispričao radniku kako su ubijeni Inela i njen sin. Međutim, on je tvrdio da je to uradio njegov prijatelj, pa je upoznat s detaljima. To jeste, govorio je u trećem licu.

Ovaj iskaz imaju već radnici MUP TK. Selimović je iznio šokantne detalje zločina, ali zbog same istrage ne mogu se otkrivati, jer bi sve išlo u korist odbrane.

Sve radi smišljeno

Selimović je iznosio sulude teze i teorije, spominjajući da je čuo određene glasove. To je ponovio i prilikom hapšenja policiji. Sve radi smišljeno, kako bi igrao na kartu neuračunljivosti, ocjenjuje Raport.

Ali, sve mu to neće pomoći da ne završi u pritvoru, a zatim na dugogodišnjoj robiji. Selimović je suprugu ubio u Kalesiji u stanu u kojem su živjeli. Prije toga ju je dva puta udario u glavu. Prvo je zadavio suprugu, a zatim 13-godišnjeg sina i pobjegao u automobil škoda fabia.

(Raport/MONDO)