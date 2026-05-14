Sunčano i toplije, pa promjena: Temperatura do 24 stepena, uveče stižu kiša i grmljavina

U BiH danas će biti sunčano i toplije u odnosu na prethodni dan uz postepeno naoblačenje, a lokalno su na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče se očekuje jače naoblačenje na jugu i krajnjem zapadu uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar ujutro, a tokom dana umjeren, lokalno i jak jugozapadni.

Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 24 stepena Celzijusova.

STANJE NA PUTEVIMA

Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina, pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, a na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Počeli su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao brza cesta Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS Srpske apeluju na vozače na strpljenje. Planirana je rekonstrukcija po dvije trake u oba smjera.

Saobraćaj je potpuno obustavljen za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, a alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan. Vozila mase do 3,5 tone usmjeravaće se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina /rejon Balatuna i Trnjaka/. Saobraćaj će se odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici granica Republike Srpske/Federacije BiH Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta od pet do sedam minuta.

Iz AMS upozoravaju na aktivirana klizišta na dionici magistralnog puta Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog čega je potrebna oprezna vožnja, a na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor– Gornji Jelovac, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Za sve kategorije vozila obustavljen je saobraćaj zbog aktiviranog klizišta na regionalnom putu, dionica Stari Ugljevik-Glavičice, saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Usljed redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica auto-puta Zenica sjever-Zenica jug. Za vrijeme radova, saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica jug.

U toku je sanacija kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od tri kilometra zatvorena lijeva strana auto-puta, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom.

Preticajnom trakom na mjestu radova saobraćaj se odvija na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/.

Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu M-5 granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta i vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.