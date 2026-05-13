VSTS imenovao nove nosioce pravosudnih funkcija

Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH imenovao je danas više nosilaca pravosudnih funkcija u BiH.

Izvor: VSTS

Na današnjoj sjednici u Trebinju za tužioce Okružnog javnog tužilaštva u Doboju imenovani su Binamir Šakić i Alem Bradarić, a za tužioce Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini Smiljana Ristić, Aleksandar Mlađenović i Dušica Radovanović Grubač.

Za glavnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta imenovan je Ćazim Serhatlić, a za sudije Vrhovnog suda Federacije BiH Slavica Džaferović i Lejla Kurtanović, saopšteno je iz VSTS-a BiH.

Za tužioce Tužilaštva Kantona Sarajevo imenovani su Dijana Križanac-Brezar, Almir Čankušić, Emira Muhibić, Selma Bogunić, Ahmer Škrijelj, Srđan Ćosović i Edib Sikira, dok je Mirna Habibija-Sultanić imenovana za tužioca Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Iz VSTS-a naglašavaju da su prilikom donošenja odluka o imenovanju uzeti u obzir kriterijumi poput stručnog znanja, radnog iskustva i rezultata rada, stručnih sposobnosti, nepristrasnosti, odgovornosti i profesionalnog ugleda.

Pri imenovanju su primjenjivane i odgovarajuće ustavne odredbe koje se odnose na ravnopravnost konstitutivnih naroda i ostalih, kao i ravnomjernu zastupljenost polova.