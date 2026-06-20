Dječak ubica može i nakon punoljetstva ostati smješten u psihijatrijskoj ustanovi bez sopstvene saglasnosti, ukoliko stručnjaci procijene da i dalje predstavlja opasnost po sebe ili okolinu.

Izvor: ESPRESO/TAMARA TRAJKOVIĆ

Dječak ubica koji je 3. maja 2023. godine počinio nezapamćeni masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", nakon punoljetstva može ostati u psihijatrijskoj ustanovi i bez saglasnosti, uz procjenu stručnjaka i sudski nadzor, rekao je punomoćnik oštećenih, advokat Ognjen Božović.

Pravni okvir u Srbiji omogućava da maloljetno lice koje je izvršilo teško krivično djelo, a koje je smješteno na psihijatrijsko liječenje i posmatranje, nakon sticanja punoljetstva ostane u zdravstvenoj ustanovi i bez sopstvenog pristanka, ukoliko stručna procjena pokaže da i dalje predstavlja opasnost po sebe ili okolinu.

"Ako se i odobri njegov izlazak..."

Kako objašnjava advokat Ognjen Božović, u slučajevima poput maloljetnog izvršioca masovnog zločina, odluka o daljem boravku u specijalizovanoj ustanovi ne zavisi isključivo od njegove volje, već od kontinuiranih medicinskih i sudskih procjena.

"Ako se čak i odobri njegov izlazak, biće pod sudskom kontrolom, uz obavezna vještačenja i nadzor ne samo klinike već i suda koji odlučuje da li će ostati u ustanovi ili ne", navodi Božović za RTS.

Vidi opis Šta će biti sa dječakom ubicom nakon punoljetstva: Može da ostane zatvoren pod jednim uslovom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

Takve odluke donose se isključivo na osnovu stručnih mišljenja psihijatara i sudske odluke, a ne automatski po navršenju punoljetstva.

Božović dodaje da je u ovakvim slučajevima ključna i inicijativa porodica žrtava, koje zahtijevaju da se zakonodavni okvir dodatno unaprijedi, posebno kada je riječ o maloljetnim počiniocima najtežih krivičnih djela.

"Predložene izmene predviđaju da se formira posebna ustanova koja će se baviti posmatranjem, proučavanjem i rehabilitacijom tih maloletnika", navodi on.

Prema njegovim riječima, cilj takvih prijedloga jeste da se obezbijedi sistem koji bi istovremeno omogućio liječenje i kontrolu, ali i spriječio bilo kakav rizik po bezbjednost zajednice nakon izlaska iz institucije.

Podsjetimo, Viši sud u Beogradu je u ponovljenom postupku Vladimira Kecmanovića osudio na 14 i po godina zatvora zbog krivičnih djela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dvije godine i 11 mjeseci zatvora za isto krivično djelo.

Vidi opis Šta će biti sa dječakom ubicom nakon punoljetstva: Može da ostane zatvoren pod jednim uslovom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 20 / 20

Najbliže pravdi

Nakon izricanja presude, punomoćnik oštećenih porodica, advokat Ognjen Božović, ocijenio je za Kurir da je sudska odluka najbliža pravdi u ovom trenutku, uz napomenu da je tokom postupka izveden veliki broj dokaza i da je predmet bio izuzetno složen.

"Ova presuda je nešto najbliže pravdi, naravno da smo zadovoljni maksimalnim kaznama. Nije bilo lako voditi ovaj postupak, u njemu je toliko stvari. Preispitani su toliki dokazi, izvedeno je preko sto dokaza sve u cilju da se rasvijetle krivična djela koja se okrivljenima stavljaju na teret", rekao je Božović.

On je istakao i da je slučaj otvorio šira društvena pitanja o načinu na koji se prepoznaju i tretiraju psihološki i emotivni problemi kod djece, kao i o odgovornosti porodice i institucija u prevenciji sličnih tragedija.

"Ova presuda ukazuje na to da zbrinjavanje nije samo pružanje materijalnog, već da obratimo pažnju na psihički i emotivni razvoj djeteta. U današnje vrijeme djeca brže odrastaju i izložena su mnogim informacijama i sadržajima, ali moramo za to odvojiti dodatnu energiju i fokus kako se ne bi nikada više ništa slično dogodilo. Mislim da je ova presuda nešto što daje nadu da kao društvo možemo promijeniti da se ovo više nikada ne ponovi", zaključio je on.

(Kurir/MONDO)

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