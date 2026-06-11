"Mi smo kuća u vječnoj tuzi": Majka dječaka ubice prvi put javno govorila o masakru

U završnim riječima pred Višim sudom, Miljana i Vladimir Kecmanović negirali su krivičnu odgovornost za masakr u OŠ Vladislav Ribnikar u Beogradu. Njihovo obraćanje izazvalo je burne reakcije porodica žrtava.
Izvor: Kurir/Ilija Ilić
Miljana i Vladimir Kecmanović, roditelji dječaka ubice koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenja, a ranio još petoro djece i nastavnicu istorije, juče su pred Višim sudom iznijeli svoje završne riječi.
Umjesto iskrenog pokajanja i preuzimanja odgovornosti, porodice žrtava ali i svi drugi u sudnici svjedočili su još jednom šokantnom pokušaju da se predstave kao žrtve sopstvenog djeteta, i to na samo nekoliko metara od unesrećenih roditelja ubijene djece.
Miljana je svoj višegodišnji izostanak empatije i vidljivih emocija tokom suđenja hladnokrvno pokušala da opravda riječima da se "trudila da se sa dostojanstvom drži", poštujući sud i žrtve. Iako je navela da kao majka "osjeća moralnu odgovornost", striktno je odbila onu krivičnu i izgovorila da su oni kao porodica zapravo "kuća u vječnoj tuzi".
"Teško je izabrati prave riječi. Trudila sam se da odgovaram na pitanja suda, da se dostojanstveno držim poštujući žrtve i oštećene. Kako je u mojim cipelama, to samo ja znam", rekla je ona.
Kroz jecaje je govorila o teretu koji nosi od dana tragedije, ističući da osjeća odgovornost zbog svega što se dogodilo.
"Osjećam odgovornost jer je to moje dijete uradilo. Kao majka, sa ovog mjesta još jednom želim da uputim saosjećanje. Mi smo kuća koja je u vječnoj tuzi", kazala je Miljana Kecmanović.
Nesrećne porodice ubijene djece, koje su bile prinuđene da slušaju ovo izlaganje, ocijenile su riječi Kecmanovića kao krajnje neiskrene i sračunate isključivo sa ciljem da se izbjegne bilo kakva kazna za najveći masakr u Srbiji.