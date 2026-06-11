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"Mi smo kuća u vječnoj tuzi": Majka dječaka ubice prvi put javno govorila o masakru

"Mi smo kuća u vječnoj tuzi": Majka dječaka ubice prvi put javno govorila o masakru

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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U završnim riječima pred Višim sudom, Miljana i Vladimir Kecmanović negirali su krivičnu odgovornost za masakr u OŠ Vladislav Ribnikar u Beogradu. Njihovo obraćanje izazvalo je burne reakcije porodica žrtava.

Završnje riječi na suđenju Kecmanovićima Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Miljana i Vladimir Kecmanović, roditelji dječaka ubice koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenja, a ranio još petoro djece i nastavnicu istorije, juče su pred Višim sudom iznijeli svoje završne riječi.

Umjesto iskrenog pokajanja i preuzimanja odgovornosti, porodice žrtava ali i svi drugi u sudnici svjedočili su još jednom šokantnom pokušaju da se predstave kao žrtve sopstvenog djeteta, i to na samo nekoliko metara od unesrećenih roditelja ubijene djece.

Miljana je svoj višegodišnji izostanak empatije i vidljivih emocija tokom suđenja hladnokrvno pokušala da opravda riječima da se "trudila da se sa dostojanstvom drži", poštujući sud i žrtve. Iako je navela da kao majka "osjeća moralnu odgovornost", striktno je odbila onu krivičnu i izgovorila da su oni kao porodica zapravo "kuća u vječnoj tuzi".

"Teško je izabrati prave riječi. Trudila sam se da odgovaram na pitanja suda, da se dostojanstveno držim poštujući žrtve i oštećene. Kako je u mojim cipelama, to samo ja znam", rekla je ona.

Kroz jecaje je govorila o teretu koji nosi od dana tragedije, ističući da osjeća odgovornost zbog svega što se dogodilo.

"Osjećam odgovornost jer je to moje dijete uradilo. Kao majka, sa ovog mjesta još jednom želim da uputim saosjećanje. Mi smo kuća koja je u vječnoj tuzi", kazala je Miljana Kecmanović.

Nesrećne porodice ubijene djece, koje su bile prinuđene da slušaju ovo izlaganje, ocijenile su riječi Kecmanovića kao krajnje neiskrene i sračunate isključivo sa ciljem da se izbjegne bilo kakva kazna za najveći masakr u Srbiji.

Isplivali detalji o porodici

Javnost u sudnici ostala je u stanju potpunog šoka kada su pročitane poruke dobijene vještačenjem mobilnih telefona dječaka ubice i njegove majke.

Gruba prepiska počela je još 2020. godine, kada je dečak ubica hladnokrvno napisao majci: "Mrzim te".

Miljana mu je na to odgovorila: "U školi sam, nemoj da me se stidiš, ja sam ti majka, treba da se ponosiš", da bi mu samo nekoliko dana kasnije poslala poruku: "Je*i se, sine".

O potencijalnom nasilju koje je dječak ubica ispoljavao i ranije, svjedoči poruka kojom se Miljana obratila sinu: "Šta to radite? Zašto imaš potrebu da se tako ponašaš prema sestri?".

O potpunom odsustvu roditeljske kontrole govori i gnusni potez dječaka ubice noć pred masakr.

Advokati su otkrili da je dječak ubica tu noć gledao eksplicitni sadržaj na internetu u kom učestvuju ljudi i životinje, dok se u istoj prostoriji s njim nalazila njegova mlađa sestra.

Advokati su naglasili da roditelji nisu imali nikakvu kontrolu nad tim šta im sin radi, niti su pokazali želju da ga drže pod nadzorom.

Advokatica Zora Dobričanin napomenula je, iznoseći završnu riječ, da su Kecmanovići u prostoriji dnevnog boravka imali nadzornu kameru.

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Dečak ubica izašao iz suda nakon saslušanja
Izvor: MONDO/Mila Matović
Izvor: MONDO/Mila Matović

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Tagovi

Osnovna škola Vladislav Ribnikar suđenje masakr dječak ubica roditelji

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