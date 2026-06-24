Radari i presretači nisu donijeli sigurnost: Statistika smrtnosti na putevima u RS ostala gotovo nepromijenjena

Iako MUP Republike Srpske godinama ulaže u presretače i stotine stacionarnih radara tvrdeći da će to povećati bezbjednost, statistika pokazuje suprotno – represivne mjere i visoke kazne nisu smanjile broj saobraćajnih nesreća.

Izvor: Branislava Vukelić/Srna

Nakon što su 2020. godine nabavljeni presretači i 100 stacionarnih radara, statistika je ostala zabrinjavajuća. Dok je 2018. godine na putevima u RS poginulo 130 lica uz 10.369 nezgoda, podaci za 2025. godinu bilježe 129 poginulih i drastično povećan broj nezgoda na čak 13.484.

Kritike stručnjaka: Represija umjesto preventive

Stručnjaci su saglasni da trenutni pristup, zasnovan primarno na kažnjavanju, nije dao očekivane rezultate. Dragoslav Bašić, sudski vještak saobraćajne struke, ističe da je policija nekada djelovala preventivno, dok se danas fokus stavlja na punjenje budžeta.

"Bitna je edukacija, pa onda i preventiva. Nekad je saobraćajac na cesti bio preventiva. Zaustavi vozača, izruži ga za ponašanje i on to pamti i nikad više neće uraditi nešto slično kada shvati suštinu. A sad pišu kazne, ne daju sebi prići, samo što ne postrojavaju vozače", rekao je on za "Nezavisne novine".

Sličnog je mišljenja i Zdravko Ivić, predsjednik Asocijacije auto-škola BiH, koji tvrdi da radari postavljeni na fiksne pozicije ne utiču na bezbjednost jer vozači usporavaju samo u njihovoj blizini. Ivić takođe upozorava na katastrofalno stanje putne infrastrukture, ističući da se u bezbjednost mora ulagati, a ne "pljačkati".

Novi zakoni, stari problemi

Uprkos činjenici da je 27. maja 2026. godine na snagu stupio novi zakon sa kaznama koje dostižu i do 5.000 KM za obijesnu vožnju, tragedije se nastavljaju. Najsvježiji primjer je nesreća u banjalučkom naselju Prijakovci, gdje su prije nekoliko dana poginule tri osobe. Dok MUP Republike Srpske planira nabavku novih 90 stacionarnih radara, na upite "Nezavisnih novina" o ocjeni trenutnog stanja bezbjednosti saobraćaja iz ove institucije nisu odgovorili.