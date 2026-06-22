Policijska akcija u Banjaluci: Više od 300 prekršaja vozača dvotočkaša i električnih vozila

Tokom proteklog vikenda na području Policijske uprave Banjaluka realizovana je pojačana akcija kontrole saobraćaja usmjerena na vozače motocikala, lakih motocikala, mopeda, bicikala, kao i lakih ličnih električnih vozila.

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Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, cilj ove akcije bio je poboljšanje stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, a tom prilikom policijski službenici kontrolisali su ukupno 450 učesnika.

"Od 69 kontrolisanih biciklista, zbog počinjenih prekršaja sankcionisano ih je 66, dok su od ukupnog broja kontrolisanih vozača lakih ličnih električnih vozila njih 93 sankcionisana zbog prekršaja", navodi se u saopštenju.

Ističe se da je tokom akcije evidentirano 57 prekršaja koji se odnose na nenošenje zaštitne kacige, dok je 16 vozača sankcionisano zbog nečitkih registarskih oznaka.

"Sankcionisano je osam vozača zbog vožnje bez položene odgovarajuće kategorije ili potkategorije, kao i šest vozača koji nisu posjedovali potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa, dok je evidentiran 81 ostali prekršaj", navode iz policije.

Policijska uprava Banjaluka uputila je apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe kako bi odgovornim ponašanjem zaštitili sebe i druge.

"Posebno apelujemo na vozače motocikala da ne upravljaju vozilima bez vozačke dozvole, da poštuju ograničenja brzine i saobraćajnu signalizaciju, te da uvijek koriste zaštitnu kacigu i drugu neophodnu opremu", zaključuje se u apelu policije.