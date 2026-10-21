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Finansijski promet u BiH u porastu: Vrijednost transakcija u prva tri kvartala veća za 9,9 odsto

Finansijski promet u BiH u porastu: Vrijednost transakcija u prva tri kvartala veća za 9,9 odsto

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Ukupan broj platnih transakcija izvršenih preko bruto poravnanja u realnom vremenu (BPRV) i žiro kliring sistema Centralne banke BiH u prva tri kvartala iznosio je skoro 42,31 milion, a ukupna vrijednost bila je oko 159,09 milijardi KM.

Konvertibilne marke Izvor: Shutterstock

Prema podacima Centralne banke, ukupan broj transakcija veći je za 2,5 odsto u odnosu na isti period lani, dok je ukupna vrijednost transakcija povećana za 9,9 odsto.

Od ukupnog broja transakcija, 1,47 miliona ih se odnosi na one izvršene preko BPRV, a njihova vrijednost je oko 137,35 milijardi KM, dok je vrijednost žiro kliring transakcija iznosila oko 21,73 milijarde KM, a bilo je oko 40,83 miliona transakcija.

Broj transakcija u sistemu BPRV u prvih devet mjeseci povećan je za osam odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je vrijednost transakcija povećana za 10,5 odsto.

Broj transakcija u žiro kliring sistemu je u devet mjeseci povećana za 2,3 odsto u odnosu na isti period lani, dok je vrijednost transakcija veća za šest odsto.

Iz Centralne banke su naveli da pet banaka sa najvećim učešćem u broju transakcija u BPRV i žiro kliring sistemu učestvuje sa 55,97 odsto u ukupnom broju BPRV i žiro kliring transakcija.

Takođe pet banaka sa najvećim učešćem u vrijednosti transakcija u BPRV i žiro kliring sistemu učestvuje sa 49,71 odsto u ukupnoj vrijednosti BPRV i žiro kliring transakcija.

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Centralna banka BiH

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Hvala što ste poslali vijest.

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