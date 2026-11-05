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Užas u Turskoj: U nekoliko oružanih napada ubijeno osam osoba, napadač u bjekstvu

Užas u Turskoj: U nekoliko oružanih napada ubijeno osam osoba, napadač u bjekstvu

Autor Haris Krhalić
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U nizu oružanih napada u turskoj pokrajini Afjonkarahisar ubijeno osam osoba, a jedna je teško ranjena. Policija traga za napadačem u crvenom vozilu.

turska policija Izvor: Shutterstock

U nekoliko oružanih napada u opštini Ihsanije, u turskoj pokrajini Afjonkarahisar, danas je ubijeno osam osoba, dok je jedna teško ranjena, saopštilo je guvernerstvo te pokrajine.

Guvernerstvo je na društvenoj mreži „Iks“ navelo da su se napadi dogodili na više lokacija tokom dana. Pokrenuta je opsežna potraga za osumnjičenim, a istragu vodi Glavno tužilaštvo u Afjonkarahisaru.

Prema podacima agencije Anadolija, koje prenosi Juronjuz, tijela tri osobe pronađena su u automobilu u blizini sela Ajazini, dok su dvije žrtve zatečene u blizini sela Kijir. U selu Jukaritandir pronađene su tri ranjene žene, od kojih su dvije naknadno preminule u bolnici.

Turski dnevnik „Džumhurijet“, pozivajući se na agenciju IHA, objavio je da je u blizini sela Kijir, na oko kilometar udaljenosti od pronađenog automobila, otkriveno još jedno beživotno tijelo.

Pripadnici žandarmerije izašli su na teren nakon što je hitnoj službi prijavljena pucnjava. Ulazi i izlazi iz okolnih sela su u potpunosti zatvoreni, a policija i žandarmerija sprovode opsežnu akciju potrage.

Lokalni mediji navode da je napadač sa mjesta napada pobjegao u crvenom lakom dostavnom vozilu.

Identitet žrtava i motiv ovog zločina za sada nisu zvanično poznati. Sindikat „Egitim Sen“ u Afjonkarahisaru saopštio je da se među ubijenima nalaze i njihove kolege, ne navodeći dodatne detalje.

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Turska napad

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