Maloljetnik sa sačmaricom upao u policijsku stanicu u Izmiru i ubio dva policajca, građani ga savladali

U okrugu Balčova u Izmiru šesnaestogodišnji učenik otvorio je vatru na policijsku stanicu Salih Išgoren, ubivši dva policajca i ranivši dvojicu.

Izvor: X/@Fikirtepeli_83

U Izmiru, u Turskoj, jutros je zabilježen stravičan oružani napad na policijsku stanicu, u kojem su dva policajca ubijena, a dvojica ranjena. Incident se dogodio u okrugu Balčova oko 8:30 časova, kada je šesnaestogodišnji učenik trećeg razreda srednje škole, Eren Bigul, došao ispred stanice Salih Išgoren naoružan sačmaricom i zapucao, javlja turski portal NTV.

Nakon što je otvorio vatru, pokušao je da pobjegne, ali su ga građani ubrzo savladali. Prvo je pogođen, a zatim ga je prolaznik udario stolicom, što im je pomoglo da ga obore. Snimak hapšenja se brzo proširio društvenim mrežama.

Ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja potvrdio je da je napadač priveden, dok je ministar pravde Jilmaz Tunč izvijestio da je Državno tužilaštvo Izmira pokrenulo detaljnu istragu. Motiv napada još nije poznat, a javnost je posebno šokirana činjenicom da je riječ o maloljetniku koji je oružje donio iz sopstvene kuće.

(MONDO)