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Amar Dedić oduševio navijače Njukasla! Dvije asistencije reprezentativca BiH za trijumf u Liga kupu

Amar Dedić oduševio navijače Njukasla! Dvije asistencije reprezentativca BiH za trijumf u Liga kupu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Zahvaljujući asistencijama bh. reprezentativca, Njukasl nastavlja takmičenje u Liga kupu.

Njukasl VBA dvije asistencije Amara Dedića Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Amar Dedić večeras je kupio srca navijača Njukasla i poveo "svrake" ka plasmanu u treće kolo Karabao kupa!

Reprezentativac BiH je 18. avgusta potpisao petogodišnji ugovor sa crno-bijelima, stigavši iz Benfike. Debitovao je prije tri dana u ligaškom remiju sa Liverpulom (2:2), a večeras je Njukasl zahvaljujući njegovim asistencijama protiv Vest Bromvič Albiona izborio treću rundu Liga kupa.

Prvu od dvije asistencije Dedić je upisao u 39. minutu, kada je "spakovao" pogodak za Bazumanu Turea. Golom internacionalca iz Obale Slonovače "poništen" je pogodak Isaka Prajsa iz 19. minuta za vođstvo gostiju.

Harvi Barns je u 48. minutu poentirao za preokret. Zatim je gostujuću ekipu u život vratio pomenuti Prajs pogotkom iz penala u 77. minutu, da bi četiri minuta kasnije Barns nakon novog centaršuta Dedića vratio vođstvo Njukaslu, Ispostavilo se da je tako potvrdio odlazak svog tima u narednu rundu, u kojoj će nastupiti 32 tima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Njukasl fudbal Amar Dedić

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