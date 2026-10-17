Novinar iz Bosne i Hercegovine Danijal Hadžović pisao je o skandaloznim istupima navijača Hajduka u Splitu i njihovm veličanju fašizma, Hitlera i Aušvica na meču sa Ajaksom.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia/Youtube/BALKAN RULES PODCAST

Veliki je skandal izbio kada su navijači Hajduka pred meč sa Ajaksom skandirali Adolfu Hitleru i logoru Aušvic, a od tada se redaju reakcije. Oglasila se hrvatska policija i vlada, svoje mišljenje dao je i Igor Štimac.

Sada se u "Avazu" oglasio i novinar i osnivač "Liberalnog foruma" Danijal Hadžović. On je naglasio da je ovo najsramnija stranica istorije Hajduka koja traje od 1911. godine.

"Petokraka im je bila preko cijelog srca: Hajduk je odbio igrati za fašiste, a danas mu navijači prizivaju Hitlera", stoji u naslovu teksta Danijala Hadžovića.

"Ne bilo koji klub, nego tim NOVJ Hajduk"

Vidi opis Danijal Hadžović: "Hajduku petokraka bila preko srca, danas Torcida priziva Hitlera" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: EPA/SONNY LENSEN Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Postoje istorijski paradoksi koji su toliko groteskni da ih ni najbolji satiričari ne bi mogli izmisliti. Jedan takav dogodio se ovih dana na ulicama Splita, gdje su pripadnici Torcide, navijačke grupe Hajduka, uoči utakmice protiv Ajalsaa uzvikivali parole u slavu Adolfa Hitlera, prizivali Aušvic i skandirali ustaške pokliče", počinje svoj tekst Danijal Hadžović.

Hrvatska policija je već uhapsila tri vinovnika tih incidenata, navodno se traga za još bar deset osoba, a ovakve poruke je osudila čak i Vlada Hrvatske.Reagovao je i sam Hajduk, klub slavne prošlosti.

"Ono što ovoj sramotnoj epizodi daje posebnu istorijsku dimenziju jeste činjenica da se radi o navijačima kluba čija je jedna od najslavnijih stranica ispisana upravo u borbi protiv fašizma. Ne bilo kojeg kluba. Nego Hajduka, koji je 1941. godine odbio da igra pod fašističkom vlašću i koji je tri godine kasnije postao službeni fudbalski tim Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Drugim riječima, dok današnji navijači na ulicama Splita prizivaju Hitlera, generacija Hajdukovih fudbalera iz 1944. bila je na strani onih koji su se protiv Hitlera borili s puškom u ruci."

"Bio je to čin otpora fašizmu"

Vidi opis Danijal Hadžović: "Hajduku petokraka bila preko srca, danas Torcida priziva Hitlera" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: SONNY LENSEN/EPA Br. slika: 17 17 / 17

U proljeće 1941. godine nakon napada fašista na Jugoslaviju Split je završio pod italijanskom okupacijom. A fašistima je fudbal bio jako bitan. Htjeli su Hajduk, ali Hajduk nije htio njih.

"Fudbal je u tome imao važnu ulogu. Hajduku i drugim splitskim klubovima ponuđeno je da nastave takmičenja pod italijanskom upravom, uz povoljne uslove. Međutim, splitski klubovi odbili da učestvuju u italijanskim prvenstvima. Reakcija okupatora bila je brutalna. Italijanski guverner Dalmacije Đuzepe Bastijanini 19. jula 1941. naredio je da se klubovi koji nisu dio fašističkih sportskih organizacija proglase nezakonitim. Njihova imovina bila je konfiskovana, a sportski rad praktično ugašen.

Hajduk je mogao da prihvati uslove okupatora, promeniti identitet i nastavi da igra fudbal. Nije to uradio. U vremenu kada su ljudi zbog odbijanja fašističke vlasti završavali u zatvorima i pred streljačkim vodovima, splitski klub odabrao je da prestane da postoji u dotadašnjem institucionalnom obliku, umjesto da postane propagandno sredstvo okupatora.

Bio je to čin otpora kojem se teško može pronaći mnogo paralela u historiji evropskog fudbala. Tri godine kasnije, u maju 1944, na oslobođenom ostrvu Vis dogodilo se nešto što će Hajduku osigurati posebno mjesto u istoriji Drugog svjetskog rata. Klub je obnovljen 7. maja, na dan Svetog Duje, zaštitnika Splita. Njegovi igrači, među kojima su bili Frane Matošić, Jozo Matošić, Slavko Luštica i drugi, okupili su se na teritoriji pod kontrolom partizanskog pokreta. Hajduk je tada postao službeni tim Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.

Na njegovim dresovima nalazila se crvena petokraka zvijezda, simbol antifašističke borbe. Iako formalno nije bio državna reprezentacija, Hajduk je u ratnim okolnostima preuzeo ulogu sportskog predstavnika partizanskog pokreta i nove Jugoslavije koja se rađala iz otpora okupatoru.

"Hitler nije bio na Hajdukovoj strani"

Taj Hajduk je 23. septembra 1944. godine u Bariju odigrao meč sa reprezentacijom britanske vojske i izgubio 7:2, što je ostalo zabeleženo kao jedna od najposećenijih utakmica tokom Drugog svjetskog rata.

"Hajdukovi fudbaleri s crvenom zvijezdom na grudima predstavljaju antifašistički otpor pred desetinama hiljada savezničkih vojnika, dok osam decenija kasnije pojedinci koji se zaklinju u isti klub ulicama Splita prizivaju čovjeka protiv čije su se vojske njihovi sportski prethodnici borili. Teško je zamisliti potpunije istorijsko neznanje. Jer Hitler nije bio na Hajdukovoj strani. Hajduk je bio na strani onih koji su Hitlera pobedili", navodi Danijal Hadžović u svom tekstu.

(MONDO, Avaz, N.L.)